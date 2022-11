Previsioni meteo 29 novembre 2022: tornano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, martedì 29 novembre 2022: nuovo impulso perturbato sull’Italia, con piogge specie al Sud e sulle Isole maggiori

Dopo il maltempo dello scorso weekend, che ha causato anche vittime a Ischia, e la breve pausa asciutta di ieri, condizioni meteo di nuovo in peggioramento sull’Italia. Una nuova saccatura è scivolata dall’Oceano Atlantico verso l’Europa occidentale, favorendo la genesi di un nuovo vortice depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale. Il nuovo vortice si porterà nella giornata di oggi tra i Canali di Sardegna e Sicilia, risalendo poi domani sul mar Ionio. In tal modo ci attendono nuove condizioni di maltempo al Sud e sulle due Isole Maggiori con piogge intense e temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’Autunno meteorologico terminerà con condizioni meteo dinamiche sull’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà defilato sul vicino Atlantico, lasciando aperta la porta europea alle umide e piovose correnti oceaniche. Mese di dicembre al via con possibile peggioramento del tempo al centro-nord, con temperature inverali sulle regioni settentrionali per l’ingresso di masse d’aria più fredde dal centro Europa, ma da confermare.

Intanto per oggi, martedì 29 novembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo più asciutto ma ancora con molte nuvole. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino deboli piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora pioviggine sugli stessi settori, nuvolosità in aumento su tutte le regioni. In serata piogge sulle regioni adriatiche con neve in Appennino oltre i 1200 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in estensione alla Calabria, invariato altrove. In serata instabilità in aumento con piogge e temporali su tutte le regioni. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo al Nord e al Centro, valori minimi e massimi in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .