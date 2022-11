Neera e Alessandro Petruccelli: fuori “Incontri di Natale”

Neera e Alessandro Petruccelli riproposti nelle librerie e sugli store digitali con “Incontri di Natale”, un’idea regalo di Graphe.it edizioni

A Natale, la Terra sembra un grande presepe illuminato e tale atmosfera avvolge le due voci di questo librino. La prima è di Neera: ci narra di Pietro che, con la sua sposa dai modi raffinati, fatica a incontrare l’anziana nonna nel paese d’origine, tra povertà dignitosa e teneri ricordi con cui il nipote non trova un vero legame. A contraltare il delicato racconto di Alessandro Petruccelli, anch’esso abitato da gente di paese e da una religiosità d’antan che forse non fa il miracolo, ma tocca il cuore e rende possibile ciò di cui abbiamo bisogno: amore e serenità. E magari anche un bel vestito per la festa.

NEERA – pseudonimo di Anna Maria Zuccari (1846-1918) – è tra le autrici fondamentali della letteratura italiana dell’Ottocento, nonché «una delle voci più autorevoli del suo tempo» a detta di Benedetto Croce. Definito come «il più genuino descrittore della fine della civiltà contadina» ALESSANDRO PETRUCCELLI è autore di romanzi e racconti in cui porta alla luce i valori fondamentali per la convivenza umana e per il rapporto tra umani, animali e ambiente naturale.

Neera- Alessandro Petruccelli, Incontri di Natale

Pagine 54, 7 euro