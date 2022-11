La cantante Annabit online con il nuovo album

Si intitola “The Endless Now, We Are Living In” il nuovo album di ANNABIT: il disco è disponibile sulle piattaforme digitali

The Endless Now, We Are Living In è il nuovo album di ANNABIT: passato e futuro non esistono se non nel nostro pensiero, dunque solo il presente è tangibile nel suo concludersi e rigenerarsi ad ogni battito di ciglia?

Frame digitali e reali si incontrano in un ibrido elettronico, un contenitore di forme, vuoti, segni, sillabe e consonanze.

Dal dream pop alla techno, dal future pop all’ambient. Frammenti taglienti a comporre un possibile presente, quell’ “adesso” senza fine nel quale viviamo.

DREAMERS è il singolo che anticipa l’album ed è dedicato a quella mano invisibile che sa venirci a prendere nel fondo degli abissi per salvarci: la musica.

Nel video una ragazza danza, pattina, è una sognatrice ad occhi aperti che trova rifugio nella propria bolla d’aria fatta di suoni e inchiostro. Niente è più importante della rincorsa dei sogni, niente è più pericoloso di un sogno che non si avvera.

ANNABIT, cantautrice di Padova, ha all’attivo un disco completamente autoprodotto e uscito nel 2018: “Né con Speranza, Né con Timore”.L’album The Endless Now, We Are Livin In, uscirà Venerdì 21 Ottobre 2022 per Dischi Soviet Studio