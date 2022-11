“Jumanji – The Next Level” su Rai 4: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Jumanji – The Next Level”: la trama del film con Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas e Danny DeVito

Sono Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas e Danny DeVito i protagonisti del film di Jake Kasdan “Jumanji. The Next Level”, in onda martedì 29 novembre 2022 alle 21.20 in prima serata su Rai 4. Spencer, Anthony, Martha e Bethany, dopo aver partecipato a Jumanji, entrando letteralmente nel videogioco, ora conducono le loro vite da teenagers. Si ritrovano per un brunch, ma all’appello manca Spencer che, insoddisfatto della sua vita tra delusione amorose e ansie universitarie, decide di tornare nel videogioco. I tre amici ritrovano la console e tentano di raggiungerlo, ma nel gioco vengono risucchiati anche due nuovi giocatori: Eddie, il nonno acciaccato di Spencer, e il suo ex socio Milo. Una volta arrivati a Jumanji, i personaggi si trovano catapultati in una nuova avventura.