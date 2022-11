Impazza il gossip: l’amante del principe Harry è incinta

Gossip: Meghan lo tradisce con la guardia del corpo, Harry aspetta un figlio dall’amante: ennesima bufera sui duchi di Sussex

Non solo la crisi dovuta al presunto tradimento di lei con una guardia del corpo, ma ora pure le voci sul fatto che Harry aspetterebbe un figlio dalla sua presunta amante. Non c’è pace per la coppia giovane dei duchi di Sussex, che a quanto pare potrebbe essere arrivata al capolinea. Del resto non è la prima volta che si parla di crisi tra Harry e Meghan e a corroborare l’idea che le cose non vadano è anche il fatto che al momento, nonostante le tante indiscrezioni, non sono arrivate smentite ufficiali. I due, a quanto riportano alcuni giornali di gossip, starebbero portando avanti solo una relazione di facciata.

MEGHAN POTREBBE AVER LASCIATO LA VILLA DI MONTECITO

Alla situazione della coppia si interessano diversi tabloid stranieri, dove rimbalzerebbe appunto la notizia di un figlio illegittimo in arrivo per lui: questo avrebbe spinto Meghan a decidere di abbandonare la villa dove vivevano insieme a Montecito portandosi dietro i figli Archie e Lilibet. Anche in Italia la notizia sta rimbalzando tra le testate di settore, in particolare c’è stato un servizio su DiLei.it.

IL LITIGIO NELLA VILLA E POI UN ALTRO AL RISTORANTE

Nei giorni scorsi avevano tenuto banco le indiscrezioni sul tradimento di lei con il bodyguard Christopher Sanchez (assunto nell’aprile del 2022), tanto più che il tradimento sarebbe stato scoperto direttamente dal marito Harry con tanto di sceneggiata teatrale all’interno della loro villa. Lei, infatti, essendo in compagnia dell’amante, sembra si sia dimenticata di andare a prendere il piccolo Archie a scuola. Il bodyguard finito nel ciclone, prima di lavorare per Harry e Meghan, aveva prestato servizio alla Casa Bianca, sotto i presidenti George Bush e Barack Obama. E nei giorni scorsi ci sarebbe stato un altro litigio praticamente ‘pubblico’, perché all’interno di un ristorante , dove il principe avrebbe lasciato su due piedi la moglie allontanandosi dal tavolo dove era seduto con altri amici.

LA RIVELAZIONE DI CATHERINE OMMANNEY: “HARRY IL MIO TOY BOY PER UN MESE”

A complicare ancora di più il panorama, spiega la Dire (www.dire.it), è arrivata, nei giorni scorsi, la dichiarazione choc della star dei reality Catherine Ommanney, che ha dichiarato (l’intervista è sul Sun on Sunday) di aver avuto una relazione con il principe Harry. I fatti risalgono a parecchi anni fa, per la precisione a 16, e a quell’epoca Harry aveva 21 anni e l’americana 34. La donna, in un’intervista ricca di dettagli, ha spiegato che la loro storia durò circa un mese (dopo essersi conosciuti a Londra) e che Harry sarebbe stato il suo “toyboy” per oltre un mese.