Gli HiThanks pubblicano l’album “Petricore”

Gli HiThanks pubblicano il loro album “Petricore”, sei brani che spaziano dal post hardcore all’alternative rock con influenze legate al punk e al post hardcore. Tutti i testi sono in lingua italiana.

TRACKLIST

UN ALTRO TE

La voglia di rivincita, di risalire quando gli eventi e le difficoltà ti atterrano, colpendoti nei tuoi limiti per farti sentire a pezzi. La voglia di un altro sé apre questo disco.

PRIMO GIORNO D’ESTATE

Il momento in cui si attende di evadere da quello che ci sta attorno, di restare soli con cosa o chi si ama, il primo giorno d’estate rappresenta metaforicamente il primo caldo, l’attesa di un qualcosa o di un istante che per noi è importante.

NON DISTURBARMI STO GUARDANDO STAR WARS

A contrapporsi ai litigi con il proprio partner arriva Star Wars, il momento di relax in cui non si vuole essere disturbati dai problemi di ogni giorno.

113 PASSI

Il singolo che ha anticipato il disco è un dialogo che fa emergere quello che è un padre per un figlio e viceversa. La vita molto spesso è anche fatta di grosse delusioni e difficoltà, consolazioni e insegnamenti di un padre verso un figlio che sta crescendo e che dovrà metaforicamente imparare pian piano a camminare, 113 passi, rialzarsi, 113 volte.

LA PARTTE MIGLIORE

La consapevolezza e la carica nel mostrare al mondo le proprie qualità e il meglio di sé, il lato nascosto, la parte migliore di te.

DENTRO LO SPECCHIO

Chiude il disco un viaggio introspettivo all’interno di noi dove tra mille difficoltà sopravvive la voglia di restare al fianco della persona amata, provando fino all’ultimo ad aggiustare quello che si è rotto.

Ci si specchia e ci si guarda dentro.

Il progetto HiThanks nasce a fine 2016 dalle ceneri dei Fine99 (Indiebox/Music Manor), in particolar modo da un connubio tra amici reduci dei progetti precedenti, Gabri (Fine99) e Dani (Let Me Inn), fermi sulla scena underground da alcuni anni e desiderosi di tornare a imporsi su palcoscenici limitrofi e nazionali.

Dopo svariati cambi alla line-up che frenano il decollo del progetto, a metà 2017 subentra Toba (inizialmente al basso) e a fine 2018 Ste alla batteria a ultimare la formazione. Il setup definitivo si raggiunge a metà 2019 quando si scambiano di strumento Dani e Toba, dove il primo passa al basso e il secondo alla chitarra.

Il 2019 risulta essere un buon anno, ricco per esibizioni e live nella provincia, dove iniziano a farsi notare a tal punto da collaborare per l’occasione con l’etichetta “La M.U.O.R.I Dischi” che pubblicizza il live di presentazione dell’inedito “Alberi”.

Durante la prima pandemia Covid la band si chiude in studio per scrivere e registrare nuovi brani ed a Febbraio 2022 firmano il primo contratto di management con Sorry Mom! con cui si è lavorato alla pubblicazione del primo singolo “113 Passi” (release 17/06/2022) e dell’attuale primo album “Petricore”.