Futura triplica il fatturato e cerca 5 talenti da assumere

Futura, startup Ed-Tech che ha registrato una crescita del fatturato tre volte superiore rispetto al 2021 è pronta ad accogliere in squadra 5 nuovi talenti entro gennaio 2023

Competenza, passione e determinazione sono gli elementi che hanno permesso a Futura ( www.wearefutura.com ) di chiudere il 2022 con numeri record. La startup Ed-Tech, specializzata nella didattica per il superamento dei test di ammissione universitaria in ambito medico-sanitario, nell’ultimo anno ha chiuso un round di 1.8 milioni di euro e ha registrato una crescita del fatturato tre volte superiore rispetto al 2021. È pronta ora ad accogliere in squadra nuovi talenti, così da arrivare ad un team di 30 persone entro gennaio 2023.

“Siamo partiti nel 2020 da una semplice idea: aiutare gli aspiranti medici a raggiungere i propri sogni, mettendo a disposizione percorsi di formazione personalizzati e accessibili, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La crescita che stiamo avendo in questi anni è sorprendente e ci motiva ogni giorno a dare sempre il massimo per migliorare la nostra offerta e a venire incontro ai bisogni del mercato. Il nostro obiettivo è ora quello di chiudere il 2022 raggiungendo 1600 studenti formati e di rafforzare il team con 5 nuove risorse. Da gennaio prevediamo anche una nuova tranche di assunzioni e, nel 2023, puntiamo a quadruplicare il fatturato di quest’anno.” – ha commentato Andrea Chirolli, CEO di Futura.

Le posizioni aperte

Il team di Futura, che oggi conta 25 risorse di cui 16 ragazzi e 9 ragazze, con un’età media di 25 anni e background professionali ed universitari di ogni tipo, apre cinque nuove posizioni come Docente di matematica e fisica, Junior Account Manager, Head of Content Marketing, Performance Marketing Specialist e Mid Front-end Developer, per far fronte in modo efficace e tempestivo al crescente numero di iscritti e alle modifiche ministeriali che richiedono aggiornamento continuo e sviluppo di nuove soluzioni.

Docente di matematica e fisica: sarà il punto di riferimento per tutte le attività didattiche in riferimento alle materie di matematica, fisica e logica. Si occuperà delle lezioni live agli studenti, ma avrà anche un ruolo di supporto nella gestione della Piattaforma e nella creazione del materiale didattico registrato.

Luogo di lavoro: in sede a Milano.

Junior Account Manager: la risorsa entrerà a far parte di un team di altre 4 persone e si occuperà di convertire i lead inbound in studenti dei percorsi di formazione proposti. Le mansioni principali riguardano il contatto dei potenziali clienti tramite chiamate volte ad esaurire ogni dubbio e domanda sui corsi innovativi proposti da Futura.

Luogo di lavoro: in sede a Milano.

Head of Content Marketing: il candidato selezionato si occuperà della gestione di un team di 3 persone (in crescita). Avrà in carico tutte le attività di marketing organico e il suo compito sarà quello di alimentare la crescita della community social, grazie anche all’implementazione di nuove strategie per il lancio del brand internazionale di Futura.

Luogo di lavoro: in sede a Milano.

Performance Marketing Specialist: la figura sarà responsabile delle campagne di paid marketing su tutti i canali social proprietari (Facebook, Google, TikTok), dalla gestione del budget al loro monitoraggio.

Luogo di lavoro: in sede a Milano.

Mid Front-end Developer: sarà lo sviluppatore web frontend angular che si occuperà del redesign dell’interfaccia della piattaforma Futura.

Luogo di lavoro: ibrido.

I candidati entreranno a far parte di un team molto giovane e affiatato e avranno l’opportunità di confrontarsi e mettersi alla prova con una realtà in rapida crescita e un ambiente estremamente dinamico e in continua evoluzione. Possibilità di smart-working ma con un ufficio a Milano sempre a disposizione (in via Ripamonti 44), Ticket Restaurant, piano di benessere mentale in collaborazione con UnoBravo e percorsi di crescita professionali sono solo alcuni dei benefit messi a disposizione da Futura per i propri dipendenti.

È possibile candidarsi alle posizioni aperte direttamente sul sito di Futura, nella sezione Work with us oppure sulla pagina Linkedin proprietaria, sezione Lavoro .