Daniela Mastrandrea online con il brano “All’improvviso”

“All’improvviso”, ultimo singolo per pianoforte solo di Daniela Mastrandrea, è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Non sempre ma spesso, all’improvviso, accadono le cose. Belle o brutte, ci sorprendono e colgono impreparati al mistero della vita.

Un conosciutissimo pensiero di Pitagora recita: “Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri”.

Siamo abituati a percorrere le strade che tutti percorrerebbero, indotti a pensare come tutti farebbero e a non deviare lungo il percorso per non rischiare di sbagliare strada; perché ciò che è sicuro spaventa meno.

Sin dalla nascita, veniamo inconsapevolmente educati a servire un sistema che ci vuole subordinati e uguali alla massa e per infinite ragioni ci adeguiamo per sentirci meno soli, parte del branco e per non venire pertanto esclusi.

Tuttavia, la verità è che chi trionfa davvero, chi spicca il volo, chi splende non è chi si adegua, bensì chi si distingue.

All’improvviso, brano gioioso e spensierato, è un modo di intendere la vita che, al di là delle sue difficoltà, esprime e continua ad esprimere bellezza. Tutto dipende da noi e dal nostro modo di concepirla.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali ▶️ https://lnkfi.re/allimprovviso

BIO

Daniela Mastrandrea è nata nella meravigliosa città d’arte di Gravina in Puglia nel 1981. A sette anni comincia lo studio del pianoforte e a nove compone i suoi primi pezzi. Si diploma in pianoforte affiancando gli studi di composizione.

Si esibisce in numerosi festival e rassegne musicali come Festival Argojazz, Time Zones, Fasano Musica, Bari in jazz e altri. È vincitrice di diversi concorsi internazionali di composizione, premi e contest musicali tra i quali Web Talent V.I.T.A. di Believe Digital, Fondazione Estro musicale, Premio Argojazz, Digital Contest Kleisma e L’artista che non c’era. Tra le sue composizioni premiate: Indesiderabile Tenerezza, Luci e Ombre (pubblicato da Editrice Rotas), La Besana e Mondi Paralleli, ospite su Radio Classica, recensito da La Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, il Nuovo Quotidiano di Puglia, MAT2020, SOund36 e classificatosi tra le migliori proposte del 2020.

Ha all’attivo numerosi album e singoli: Volo di Gabbiani (2005), Fluide Risonanze (2016), Game Over (2017), Lo Specchio (2018), Singoli 2019, Mondi Paralleli (2020), Solstitium, In bianco e nero, e Riflessi (2021).

I suoi brani e orchestrazioni sono eseguiti in tutto il mondo.