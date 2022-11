Alessandro Messina autore nel “Quaderno di Poesie”

Alessandro Messina, hair-stylist con la passione della poesia, si presenta al grande pubblico con alcuni suoi nuovi componimenti nella raccolta “Quaderno di Poesie”

Alessandro Messina, hair-stylist di successo internazionale con la passione della poesia si presenta al grande pubblico con alcuni suoi nuovi componimenti nella raccolta “Quaderno di Poesie” edito da Robin Edizioni, disponibile sia online che in libreria dalla fine di ottobre.

Dieci poesie che sono l’essenza stessa della metrica di Alessandro Messina, che rappresentano il proseguimento temporale della sua prima raccolta di poesie “Come dei Cristalli” del 2021, Eretica Edizioni.

Come lo stesso autore dichiara: “Ho scelto di partecipare a questa collana editoriale perché percepisco che molte persone si stanno dirigendo verso un vortice di individualismo, fatto di ego, ma allo stesso tempo di paure.

Paura di mostrare le proprie fragilità, come se mostrandole venga svelata la nostra vera identità, che viene letta ed interpretata come debolezza, e per i deboli non c’è posto nella nostra società.

Questa collaborazione mi dà il senso del lavoro di squadra, che irradia, con le parole trascritte nel libro, sensibilità e amore per la vita, amore per ogni essere umano che lotta su questa terra per un pizzico di felicità, di equilibrio.

È un lavoro perfetto per comunicare al mondo la necessità delle persone di dare amore e la possibilità, per ognuno di noi, di essere felice, del poter dare una seconda possibilità, anche una terza dipende solo da noi!”

“Quaderno di Poesie” è una raccolta di 26 autori diversi, che sono, in mero ordine alfabetico: Francesca Baffa, Giulia Balestra, Francesca Baviera, Manuela Boesso, Renzo Zaccaria Bossi, Alessia D’Artino, Federica Valeria Didonna, Nadia Di Maio, Gianluca Gallerani, Celeste Gensini, Andreas Georgallides, Maria Teresa Giustozzi, Loredana Elena Gurreri, Anna Littardi, Carolina Lombardi, Cosimo Marulli, Alessandro Messina, Giulio Pagano, Andrea Palagiano, Monia Pozzoli, Valentina Angela Rubbi, Andrea Sodini, Roberto Tauro, Simona Tedeschi, Paolo Vignozzi, Matteo Zambrini.

Come dichiara Claudio Maria Messina, editore Robin: “Il crescente successo della nostra collana Libri per Tutte le Tasche, prevalentemente dedicata alla Poesia, e la constatazione che spesso siamo costretti a rifiutare testi di nostro gradimento per eccesso di programmazione, in aggiunta alla necessità che comunque le sillogi abbiano una certa consistenza perché costituiscano un volume, ci ha indotto a creare una proposta alternativa. Abbiamo deciso di riaprire la collana Quaderni di Poesia, uscendo con due numeri l’anno, in Ottobre per affrontare il periodo più ricco dell’anno editoriale e in Aprile, in tempo per organizzare le tournée estive.

Il volume darà democraticamente spazio in misura uguale a tutti gli Autori che la Redazione avrà scelto, offrendo a ciascuno la possibilità di pubblicare fino a dieci composizioni a loro scelta.”

Quaderno di Poesie è disponibile a questo link:

http://www.robinedizioni.it/nuovo/quaderno-di-poesie