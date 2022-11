“Il ritorno dell’eroe” su Rai 2: ecco la trama del film

In prima visione tv su Rai 2 “Il ritorno dell’eroe” di Laurent Tirard: ecco la trama del film con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine

Una storia ambientata in Borgogna nel 1809, alla vigilia di una guerra. Su Rai2, lunedì 28 novembre alle 21.20, va in onda una prima visione tv “Il ritorno dell’eroe”, pellicola del 2018 di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine, Laurent Bateau. Nel film il capitano Charles-Grégoire Neuville, impenitente codardo, chiede la mano della giovane aristocratica Pauline Beaugrand, che non vede l’ora di diventare la sua sposa. Ma la guerra incombe e il capitano deve partire per il campo di battaglia. Neuville promette a Pauline di scriverle ogni giorno, senza però farlo mai. Davanti alla disperazione della sorella minore, Elisabeth si improvvisa Cirano e, convinta in cuor suo che il capitano non tornerà più, avvia una fitta corrispondenza con la sorella fingendosi Neuville, scrivendo della sua galanteria in guerra e facendolo passare come un vero eroe. Neuville ritorna però tre anni dopo, senza gloria e senza scrupoli. Deciso a rientrare nelle grazie di Pauline, dovrà vedersela con Elisabeth che lo sfida a duello.