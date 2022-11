Rischio infarto aumenta nei pazienti con HIV e virus dell’epatite C

Le persone con HIV e virus dell’epatite C non trattato hanno un rischio maggiore dell’85% di infarto miocardico di tipo 1 per ogni aumento di età di 10 anni

Le persone con HIV e virus dell’epatite C non trattato hanno un rischio maggiore dell’85% di infarto miocardico di tipo 1 per ogni aumento di età di 10 anni. È quanto pubblicato sul Journal of the American Heart Association. Inoltre, le persone con HIV senza coinfezione da epatite C hanno un rischio aumentato del 30% di infarto miocardico ogni 10 anni, hanno sottolineato ricercatori.

“La coinfezione da HIV ed epatite C si verifica perché condividono una via di trasmissione: entrambi i virus possono essere trasmessi attraverso il contatto sangue-sangue”, evidenzia Keri N. Althoff, professore associato nel dipartimento di epidemiologia presso la Johns Hopkins Bloomberg School, si legge in un comunicato.

“A causa in parte dell’infiammazione dovuta all’attivazione immunitaria cronica di due infezioni virali, abbiamo ipotizzato che le persone con HIV ed epatite C avrebbero avuto un rischio maggiore di infarto con l’età rispetto a quelle con l’HIV da solo”.

Althoff e colleghi hanno analizzato i dati di 23.361 persone con HIV di età compresa tra 40 e 79 anni che hanno iniziato la terapia antiretrovirale, utilizzando i dati della North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design dal 2000 al 2017.

L’esito primario era un evento di infarto miocardico di tipo 1; coloro che hanno iniziato antivirali contro l’epatite C ad azione diretta sono stati censurati al momento dell’inizio. I ricercatori hanno calcolato i tassi di incidenza grezzi per 1.000 anni-persona per l’infarto miocardico (MI) di tipo 1 in base all’ora del calendario.

All’interno della coorte, il 20% aveva l’HCV. La percentuale di eventi di infarto miocardico di tipo 1 era rispettivamente dell’1,9% e dell’1,7% per le persone con HIV con e senza coinfezione da HCV.

I ricercatori hanno scoperto che la coinfezione da HCV non era associata a un aumento del rischio di infarto miocardico di tipo 1 nelle persone con HIV; tuttavia, il rischio di infarto miocardico di tipo 1 è aumentato con l’età ed è stato amplificato in quelli con coinfezione da HCV, con un HR aggiustato per aumento di 10 anni nell’età di 1,85 (IC 95%, 1,38-2,48) rispetto a quelli senza HCV (HR aggiustato per Aumento dell’età a 10 anni, 1,3; IC 95%, 1,13-1,5; P per interazione <0.001).

“Le persone che vivono con l’HIV o l’epatite C dovrebbero chiedere al proprio medico le opzioni di trattamento per i virus e altri modi per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari”, evidenzia Raynell Lang, assistente professore nel dipartimento di medicina e scienze della salute e della comunità presso l’Università di Calgary in Canada.

“Diversi meccanismi possono essere coinvolti nell’aumento del rischio di infarto tra i pazienti coinfettati. Un fattore che contribuisce può essere l’infiammazione associata ad avere due infezioni virali croniche. Potrebbero anche esserci differenze nei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e nei fattori non medici che influenzano la salute tra le persone con HIV e l’epatite C che gioca un ruolo nell’aumento del rischio”.

Nel comunicato, Lang ha osservato che una terapia efficace e ben tollerata per l’epatite C non era disponibile durante diversi anni del periodo di studio; i ricercatori non sono stati in grado di valutare l’associazione tra l’infezione da epatite C trattata e il rischio CV tra le persone con HIV.

“Questa sarà una domanda importante a cui rispondere negli studi futuri”, ha detto Lang.

Il rischio di infarto miocardico è aumentato negli ultimi anni tra le persone con HIV negli Stati Uniti. I dati presentati alla Conferenza sui retrovirus e le infezioni opportunistiche a febbraio mostrano che le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di morbilità e mortalità negli Stati Uniti e il rischio è dal 40% all’80% più alto nei pazienti affetti da HIV.

