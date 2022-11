Previsioni meteo 27 novembre 2022: piogge residue al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 27 novembre 2022: precipitazioni residue sulle regioni centro-meridionali, clima più asciutto al Centro-Nord

Dopo un inizio di weekend all’insegna del maltempo, condizioni meteo in miglioramento su parte delle regioni centrali. Nella giornata di oggi avremo dunque un’Italia spaccata in due sotto il profilo meteo, con clima asciutto sulle regioni settentrionali e gran parte del Centro, mentre al Sud peninsulare e sulla Sicilia si sentiranno ancora gli effetti del nucleo perturbato che ha attraversato lo Stivale. Avremo infatti piogge e nevicate lungo l’Appennino meridionale, con clima freddo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana potrebbe esordire con un’altra tregua dal maltempo, per l’oscillazione di un piccolo prefrontale altopressorio, seguito da un nuovo affondo polare. Ancora da decifrare la traiettoria, al momento ipotizzata per coinvolgere specialmente le Isole Maggiori. Stesso discorso per il modello Europeo, con una circolazione ciclonica che in una seconda battuta potrebbe raggiungere il Sud Italia.

Intanto per oggi, domenica 27 novembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni e qualche addensamento sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse, temporali tra Calabria e Sicilia e sereno in Sardegna. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni. In serata residue piogge tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord, stazionarie o in calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .