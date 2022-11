Pomandère lancia “Impronte”, la collezione Primavera-Estate 2023

La nuova collezione SS23 di Pomandère nasce dalle suggestioni di un “mare di sabbia”, increspato dalle sole linee tracciate dal vento: ecco i capi

La nuova collezione SS23 di Pomandère nasce dalle suggestioni di un “mare di sabbia”, increspato dalle sole linee tracciate dal vento. Un ambiente incontaminato, difficile e ricco di contrasti in cui l’impatto evocativo trapela in una collezione che coglie un sinergico punto di contatto tra concetti apparentemente distanti.

La collezione riconferma l’attenzione e la sensibilità verso il tema della sostenibilità, nella consapevolezza che ciascun individuo, al suo passaggio, lascia delle impronte, proprio come sulla sabbia. Le tinture completamente naturali vengono usate per tingere in modo consapevole i capi iconici realizzati in seta e in cotone, scegliendo tre nuovi colori 100% ecosostenibili: il giallo dei fiori di reseda, il verde della buccia di melograno e il lilla ricavato dal legno di campeche. Nei capi e accessori green, una bustina che contiene le materie prime utilizzate, ne testimonia l’origine sostenibile e ne sottolinea la ricchezza del messaggio.

Quattro toni illuminati da inaspettati riflessi di cromie, diventano le impronte caratterizzanti della collezione che Carlo Zanuso ha concepito con una forte ricerca dei tessuti e delle silhouette.

I toni dell’azzurro illuminati dal giallo vedono come protagonista il pijama realizzato sia in tessuti più quotidiani e cotonieri – come il micro gessato goffrato e la riga multicolore di popeline per abbinare la camicia con gli shorts – che in tessuti più preziosi e speciali – come il twill tinto pezza e il jacquard geometrico in viscosa lini piazzato, proposto con kimono e pantalone lungo nei colori dell’azzurro cielo.

Il blu oceano colora il jersey e il popeline di cotone usato per realizzare il pantalone con il taglio sartoriale e pieghe davanti, e la gonna fluida in habotai di seta per un effetto più luminoso e attrattivo.

I toni del verde illuminati dal lime scelgono l’ispirazione safari enfatizzata nei tagli della manica, nell’applicazione di macro tasche e nell’utilizzo di cinture in vita.

I tessuti scelti sono il tencel fluido e opaco per il trench strutturato color kaki, nella texture a resca con effetto stropicciato ed irregolare. In questi toni troviamo anche la rinnovata proposta del denim, rivisitato nel colore grigio con lavaggio ”stone” a freddo che crea una tela sbiadita e tridimensionale. L’aspetto più polveroso ed etereo dei capi tinti naturalmente, cede il passo alla luminosità dei toni freschi dei rasi di seta e al beachwear da indossare anche per dei look sofisticati e ricercati.

I toni del crema e del burro contaminati dal bruciato e dal nero rafforzano il tema del safari con il pantalone cargo a vita alta con cinturino regolabile da indossare con una camicia in popeline oversize. Questo mood è arricchito da una tuta corta strutturata in popeline di cotone con maxi tasche laterali color sabbia, un caftano gessato nei toni del burro e bruciato con nappine applicate. La stampa color burro e nero, in positivo e negativo, richiama la profondità dell’ombra dal tratto morbido e irregolare. Anche il pizzo color burro e nero dalla trama mossa, ricorda i movimenti sinuosi della sabbia nel danzante vortice mosso dal vento.

Nei toni dell’arancio e del lilla si trova la stampa tematica camouflage usata per realizzare il capospalla impermeabile outerwear tecnico, nella versione corto e lungo con coulisse e cappuccio. Questi capi tecnici vengono affiancati dai kimono e shorts in raso di viscosa, sull’ ispirazione di un pijama chic. La tuta a palazzo gialla sceglie, invece, il raffinato ed elegante shantung in lino increspato.

I tocchi di lilla tingono le felpe smanicate over in jersey e l’iconico outfit composto dalla camicia e dal pantalone a palazzo in habotai di seta. Completano questi toni il denim blu intenso, per il coat lungo con rever e la giacca più casual con tasche applicate e la maglieria in alpaca per un morbido cardigan drappeggiato.

I look dall’identità mai scontata sono completati dagli accessori che racchiudono lo stile timeless del brand.