Mosaic è il progetto vincitore dell’Innovation Award 2022

Innovation Village Award 2022, vince l’inclusione. Premiata la startup che realizza cubi intelligenti a sostegno della disabilità con il progetto Mosaic

Ha vinto l’inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell’Innovation Award 2022, il premio organizzato nell’ambito dell’Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 Ottobre a Napoli. A ritirare il premio, nello splendido scenario partenopeo di Città della Scienza, è stato Matteo Valoriani, il Ceo della startup Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l’inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall’intera classe della scuola primaria. “Mosaic è già entrato in circa 40 scuole – spiega Valoriani – l’obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi”. Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell’Innovation Village che ha detto: “Così l’innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio”.

