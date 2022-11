Ipercolesterolemia: Ionis e AstraZeneca bloccano studi su terapia RNA

Ipercolesterolemia: AstraZeneca ha deciso di non promuovere alla Fase III il candidato antisenso per l’ipercolesterolemia AZD8233

Funziona ma non abbastanza. Ecco perché AstraZeneca ha deciso di non promuovere alla Fase III il candidato antisenso per l’ipercolesterolemia AZD8233 (ION449), nonostante abbia raggiunto l’endpoint primario di efficacia della Fase IIb, ha annunciato venerdì il suo partner Ionis.

AZD8233 è stato testato nello studio SOLANO, dove l’effetto del candidato non solo è stato statisticamente significativo (p<0,001), ma ha anche raggiunto l’endpoint primario di efficacia dello studio. Ciononostante, AZD8233 non ha raggiunto le soglie di efficacia fissate da AstraZeneca e il colosso farmaceutico ha deciso di non far passare il candidato alla fase III.

“I risultati non hanno soddisfatto i criteri prestabiliti, tra cui una bassa probabilità di dimostrare un beneficio significativamente superiore all’attuale standard di cura per i pazienti con ipercolesterolemia ad alto rischio”, ha dichiarato un portavoce di AstraZeneca. “Determineremo i prossimi passi per questa attività una volta analizzati i risultati completi”.

SOLANO è uno studio randomizzato, in doppio cieco e parallelo che ha confrontato AZD8233 con placebo in oltre 400 adulti iperlipidemici, tutti in trattamento con dosi stabili di statine o ezetimibe massimamente tollerate.

Lo studio ha valutato anche la sicurezza di AZD8233, che è risultato generalmente ben tollerato in questa popolazione di pazienti. SOLANO ha analizzato anche un altro parametro di efficacia fondamentale: la variazione percentuale della proteina PCSK9. Le aziende non hanno fornito dati relativi alla PCSK9.

Progettato per essere somministrato per via sottocutanea una volta al mese, AZD8233 è un farmaco antisenso in fase di sperimentazione che abbassa l’LDL-C sopprimendo la produzione epatica della PCSK9, una proteina centrale nella regolazione dell’LDL-C. Il candidato utilizza la piattaforma tecnologica antisenso coniugata con ligandi di proprietà di Ionis.

Questo meccanismo d’azione ha reso AZD8233 un candidato promettente. In aprile, Ionis e AstraZeneca hanno annunciato che il loro farmaco per l’ipercolesterolemia aveva dimostrato una notevole efficacia in un altro studio di Fase IIb, ETESIAN. Alle dosi di 50 e 90 mg, AZD8233 ha prodotto un calo del 73% e del 79% dei livelli di LDL-C rispetto al basale, entrambi mantenuti fino a 14 settimane di follow-up.

All’epoca, Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo e presidente della divisione R&S biofarmaceutica di AstraZeneca, aveva definito questi dati come un “potenziale profilo di efficacia migliore della categoria”.

Ionis e AstraZeneca collaborano da tempo e la loro partnership si estende a diverse aree terapeutiche, tra cui le malattie renali, cardiovascolari e metaboliche.

Recentemente, le due aziende hanno comunicato che un altro dei loro candidati antisenso, eplontersen, ha fornito dati promettenti di sicurezza ed efficacia nella Fase III per i pazienti affetti da polineuropatia amiloide ereditaria mediata dalla transtiretina. Le due aziende hanno firmato l’accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di eplontersen lo scorso dicembre.

“Ionis continua a essere un collaboratore prezioso e non vediamo l’ora di lavorare insieme per portare avanti diversi programmi importanti, tra cui quello su eplontersen”, ha dichiarato il portavoce di AstraZeneca. “Rimaniamo fiduciosi che eplontersen sarà un’importante opzione terapeutica per i pazienti affetti da ATTR che necessitano di nuovi trattamenti efficaci”.