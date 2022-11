Il cashmere rigenerato di MALO per una moda etica e sostenibile

La ricerca e il costante impegno della maison fiorentina per una moda etica, sostenibile e circolare, ha portato alla creazione di capi realizzati con cashmere rigenerato

«L’attenzione alla sostenibilità è sempre stata importante per Malo e il cashmere rigenerato della collezione Authentic Charme FW22-23 è un altro passo verso il mondo che vorremmo. Un mondo circolare e sostenibile, frutto dell’innovazione tecnologica, della filiera responsabile e dell’impegno di ognuno di noi. Il cashmere rigenerato vuole dare nuova vita alle fibre pregiate in un circolo virtuoso senza fine», dichiara il management di Malo.

Un progetto che si concretizza con la proposta di capi, sia per l’uomo che per la donna, interamente realizzati con cashmere rigenerato, ovvero realizzato con filati post-consumer destinati allo smaltimento che vengono recuperati e suddivisi attentamente per colore, realizzando nuove nuances e riducendo al minimo i processi tintoriali. Il materiale selezionato viene sfilacciato fino a ottenere un mix di piccoli fili e pezzetti di cashmere che creano il colore desiderato. La cardatura riduce il tutto a una sorta di feltro morbido che viene poi filato, dando vita al filo rigenerato vero e proprio. Il risultato non rinuncia all’eleganza e l’intramontabile maestria dei capi Malo. Il cashmere rigenerato di Malo è scelto con cura, attenzione e selezionato rigorosamente.

Il filato è certificato GRS. Il Global Recycle Standard è promosso da Textile Exchange, una delle più importanti organizzazioni no-profit internazionali per lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Lo standard riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia) ed aumentare la qualità dei prodotti riciclati.

Il risparmio delle risorse (acqua, energia elettrica e anidride carbonica) rispetto a un capo in cashmere non rigenerato è evidente se si guardano i numeri: – 90% di acqua, – 80% di energia elettrica e – 95% di CO2 emessa.

Un impegno sempre più costante e concreto quello di Malo per una moda etica, sostenibile e circolare, votata alla scelta di filati preziosi e allo stesso tempo lavorati con processi produttivi sempre più attenti al rispetto dell’ambiente.

Per lei:

Completo beige: cardigan, top e pantalone palazzo in cashmere rigenerato e lana.

Cappotto color cammello realizzato con tecnica double in cashmere rigenerato e lana.

Giacca grigia doppiopetto con tasche frontali in cashmere rigenerato e lana.

Maglia collo alto color cammello in cashmere rigenerato e lana.

Completo sporty-chic grigio: felpa con zip e coulisse in vita e joggers in cashmere rigenerato.

Per lui:

Maglione verdone con collo alto in cashmere rigenerato e lana.

Unisex:

Beanie arancione con logo Malo in cashmere rigenerato e lana.

I capi realizzati con cashmere rigenerato fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.