Giacomo Gatti in libreria con il “Dizionario delle nevrosi”

Giacomo Gatti, specialista in Psichiatria e psicoanalista, in libreria con “Dizionario delle nevrosi…e non solo per comprendere e anche un po’ curare il male nascosto”

Il volume nasce dall’intento dell’autore di fornire una sufficiente conoscenza, seppure attraverso la forma di un dizionario, di quelle particolari e non poco comuni sofferenze, spesso affliggenti il vivere quotidiano delle persone, definite ab antiquo, nevrosi, terminologia a tutt’oggi sostanzialmente, ancora valida. Esso vuole essere soprattutto rivolto alla attenzione dei pazienti e dei loro curanti, oltre che a quanti volessero approfondire tale argomento, e tutto ciò ove si consideri il fatto che spesso i medici di base rappresentano il primo “approdo” di ascolto di queste, spesso ostinate, sofferenze. Nel testo la disamina psicogenetica di tali problematiche è sostanzialmente affidata alla riflessione psicoanalitica, oltre che ad altri significativi indirizzi, quale quello cognitivo comportamentale.

GIACOMO GATTI, specialista in Psichiatria e psicoanalista, esercita la sua attività libero professionale a Roma, dove vive, e in Abruzzo, sua terra di origine. È analista didatta nell’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica “Levi-Bianchini- Sergio De Risio” dell’Associazione Psicoanalitica Abruzzese (APA) di Chieti. Ha svolto anche, a suo tempo, la sua attività professionale in tutti i servizi componenti il Dipartimento di Salute Mentale, anche assumendo funzioni direttive. Ha redatto le linee guida necessarie per la realizzazione di un Dipartimento per le Tossicodipendenze, nel periodo di direzione del SerT di Roma-Centro. È stato per molti anni: docente di “Psichiatria di Riabilitazione” presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Istituto di Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti; docente a contratto di “Psichiatria Dinamica” e “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni Sociali” nel corso di laurea in “Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica” presso l’Istituto di Psichiatria e Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma. La sua produzione scientifica riguarda soprattutto la propria esperienza clinica nell’ambito delle psicosi e dei disturbi di personalità. Ha pubblicato, nelle nostre edizioni, il volume Il ruolo della psichiatria dinamica e della psicoterapia nella riabilitazione psichiatrica (2020).

Giacomo Gatti, Dizionario DELLE NEVROSI …E NON SOLO PER COMPRENDERE E ANCHE UN PO’ CURARE IL “MALE OSCURO”

Pagine 224 Prezzo 23,00 euro