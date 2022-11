Viatris rafforza l’impegno in oncologia: ecco come

Viatris rafforza l’impegno in oncologia arricchendo il proprio portafoglio con una gamma di prodotti fondamentali per il trattamento di diversi tumori ematici

La casa farmaceutica Viatris rafforza l’impegno in oncologia arricchendo il proprio portafoglio con una gamma di prodotti fondamentali per il trattamento di diversi tumori ematici e la terapia di supporto.

L’ampliamento del portafoglio rientra nell’impegno dell’Azienda nel perseguire innovazione e sostenibilità in ambito oncologico, come ben dimostrato dal progetto “Innovability al servizio dell’Oncologia”, per offrire ai pazienti trattamenti equi e di qualità.

Viatris ha anche avviato una collaborazione con Incyte Biosciences Italy per la realizzazione di un programma di uso compassionevole che contribuirà a rendere disponibile per la comunità scientifica l’opportunità di una nuova associazione terapeutica per il trattamento di pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in Italia, per i quali sono attualmente disponibili poche opzioni di trattamento.

“Il nostro progetto Innovability si rafforza ulteriormente grazie al lancio del portafoglio ematologico e alla partecipazione al programma di uso compassionevole consentendo al sistema sanitario di liberare risorse a favore dell’adozione dell’innovazione terapeutica” – commenta Laura Borgna, Head of Hospital Business Unit e Pricing & Market Access di Viatris in Italia. – “In Viatris siamo impegnati a supportare, innovare e rinnovare lo scenario del farmaco oncologico in Italia per garantire una presa in carica tempestiva e accesso alle terapie e prestazioni più appropriate per tutti i pazienti in modo omogeneo in tutto il Paese”.

L’impegno di Viatris in ematologia

Viatris ha un pacchetto di prodotti in area oncoematologica composto da farmaci equivalenti di riferimento nel trattamento, in monoterapia o in associazione, di diverse patologie ematologiche tra cui:

• Mieloma multiplo: molecole, sia per pazienti non trattati sia in caso di pazienti che hanno già ricevuto precedenti terapie, che costituiscono il backbone delle terapie presenti e future, per pazienti eleggibili e/o a coloro che non sono eleggibili al trapianto di cellule staminali;

• Leucemia mieloide acuta e leucemia mielomonocitica cronica;

• Sindromi mielodisplastiche: nelle sindromi a rischio intermedio e alto e nelle sindromi mielodisplastiche con delezione isolata del 5q;

• Linfoma follicolare e mantellare.

L’impegno di Viatris in oncologia include inoltre l’offerta di servizi, programmi educazionali e iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori del “sistema salute”, a partire dal supporto a medici di medicina generale, specialisti, farmacisti e Associazioni pazienti.

Nata a novembre 2020, Viatris ha esperienza in ambito scientifico, di produzione e distribuzione, oltre che comprovate competenze a livello regolatorio, medico e commerciale, per offrire farmaci di qualità ai pazienti in oltre 165 Paesi e territori. Il portafoglio di Viatris include più di 1.400 molecole approvate in un’ampia gamma di aree terapeutiche, che trattano sia malattie infettive sia malattie croniche non trasmissibili, inclusi prodotti caratterizzati da brand iconici e globali, farmaci equivalenti, biosimilari, prodotti parafarmaceutici e consumer health. Con circa 37.000 collaboratori in tutto il mondo, la sede principale di Viatris si trova negli Stati Uniti; l’azienda ha centri globali a Pittsburgh (Stati Uniti), Shanghai (Cina) e Hyderabad (India).