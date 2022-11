“Separati ma non troppo” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda il film “Separati ma non troppo”: ecco la trama della commedia con Gilles Lellouche e Louise Bourgoin

Una commedia francese brillante, in prima visione tv, è la proposta di Rai Movie per venerdì 25 novembre alle 21.25 con “Separati ma non troppo”, firmato nel 2017 da Dominique Farrugia, con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet e Marilou Berry.

Il matrimonio di Yvan e Delphine, sposati da 15 anni e con due figli, è in crisi e i due si separano. Tuttavia, per motivi economici, l’uomo, procuratore calcistico in difficoltà, è costretto a tornare a casa. Yvan, infatti, è detentore del 20% dell’abitazione in cui vivono la ex moglie e i figli, e va ad occupare lo spazio dell’appartamento esattamente corrispondente alla sua quota di proprietà. La nuova e forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese.