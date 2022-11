Gossip: tra Icardi e Wanda Nara riscoppia la passione

Icardi e Wanda Nara ritrovano l’amore e annunciano la loro “seconda stagione”: a due mesi dalla decisione di separarsi, la coppia torna insieme

Dopo una lunga serie di alti e bassi, Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. La prova arriva, nero su bianco, dal profilo Instagram del calciatore. In vacanza alle Maldive la coppia ha ritrovato l’amore e si è concessa alcuni scatti, ora resi pubblici.

“Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in donna. Anche le storie Disney hanno una seconda stagione. Ti amo Wanda”, ha scritto il numero 99 del Galatasaray.

Nel post successivo, uno scatto abbracciati e la frase: “Qualche giorno in paradiso”.

DUE MESI FA L’ANNUNCIO DELLA SEPARAZIONE

Ed è realmente il paradiso dopo l’inferno per Wanda e Mauro. Solo due mesi fa, avevano annunciato la separazione non consensuale. Era stata la showgirl e agente a spingere per la fine del matrimonio, celebrato nel 2014.

Un addio che, inizialmente, era stato smentito dal calciatore. Le ‘perturbazioni’ pericolose, però, non sono mai mancate. Wanda, un anno fa, aveva denunciato via social il marito per presunto tradimento, dopo la scoperta di alcuni messaggi che il 29enne si era scambiato con la modella e attrice Eugenia Suarez. Le “corna”, secondo le tante speculazioni, però, sarebbero state reciproche. Dal Wandagate al presunto flirt con il rapper L-Gante, anche l’argentina avrebbe avuto storie parallele.

IL DESIDERIO DI INDIPENDENZA DI WANDA

I motivi della separazione, però, per la Nara erano altri, come ha spiegato lei stessa: “Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere. In Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no? Invece a lui non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà”.

Icardi si è impegnato per riconquistarla e sembra esserci riuscito.