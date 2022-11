Trading di criptovalute: oltre il 20% degli italiani sceglie broker online

Criptovalute, queste sconosciute? Forse questo era vero anni fa, quando gli investitori italiani non avevano ancora abbracciato l’idea di monete digitali, portafoglio online efficienti e l’arte digitale, cioè gli NFT. Se gli americani sono sempre stati all’avanguardia in questo campo, i consumatori italiani stanno velocemente adottando le criptovalute come Bitcoin, e gli altcoin come Ethereum o Solana.

Lo fanno non solo con l’aiuto di esperti, ma anche con l’aiuto di piattaforme di trading online, cioè i broker come Avatrade. Questi siti Web funzionano come veri e propri intermediari tra gli investitori e i fornitori di monete digitali grazie all’aiuto di tecnologie moderne come la blockchain oppure piattaforme che supportano i clienti nella loro scelta di broker come brokerschart.it, un sito Web che raccoglie le migliori opzioni per i consumatori italiani che sono sempre più interessati a questo mondo.

Europa e criptovalute: i numeri del mercato

Secondo uno studio di Global Crypto Adoption Index, in Italia l’uso di criptovalute é cresciuto del 23% il che rende la Penisola il sesto paese in Europa per adozione di monete digitali. Una porzione importante del mercato italiano solo gli NFT e il campo del gaming, che ammontano al 30% di traffico totale. Nel 2021, il 21% degli italiani aveva già investito in criptovalute, scegliendo soprattutto il Bitcoin, seguito dal Bitcoin Cash e la moneta digitale Ripple.

Invece, nel resto d’Europa, gli investitori che preferiscono le criptovalute sono gli inglesi, seguiti dai tedeschi e dai francesi. In un anno, gli europei hanno scambiato un totale di 1,3 trilioni di dollari e l’Italia si aggiudica il 51esimo posto al mondo per volume di mercato.

Le monete digitali stanno guadagnando popolarità in tutto il Vecchio Continente, tanto che la Banca Centrale Europea (BCE) sta considerando la possibilità di creare un’euro digitale, una moneta unica 100% digitale. Non un sostituto delle banconote o della monete, ma un’opzione per investitori e cittadini, non solo d’Europa.

Il fiasco di FTX

Il mercato delle monete digitali è un mercato volatile, con alti e bassi come le montagne russe. Ogni piccolo movimento esterno ed interno al mercato può far fluttuare i valori delle criptovalute. Come quello che sta succedendo con la piattaforma di exchange FTX che è recentemente fallita negli Stati Uniti. Le conseguenze si sono fatte sentire in tutto il mondo, con investitori che non hanno modo per prelevare i loro fondi e un con un buco totale di 30 miliardi di dollari. Solo in Italia, ben 100.000 consumatori stanno aspettando chiarimenti e risoluzioni.

Quello che è successo con FTX è solo la prova di quanto sia importante scegliere il broker giusto e la criptovaluta più stabile. Non per nulla, il mercato continua a crescere, anche in Italia.