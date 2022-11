Torna AristeA con “VelocE ComE NoN MaI”

Il cantautore vicentino Bruno Corradini, in arte A r i s t e A, torna con il singolo VelocE ComE NoN MaI disponibile in streaming

A un anno di distanza dall’album di esordio CasA MadrE, il cantautore vicentino Bruno Corradini, in arte A r i s t e A, torna con il singolo VelocE ComE NoN MaI. Le sue coordinate stilistiche risultano qui sempre più a fuoco: l’arte nel miscelare strumenti della tradizione, trame elettroniche e suadenti linee vocali dai richiami avant-pop. Ospite d’eccezione il musicista Davide Pezzin, session-man di Luciano Ligabue, alla chitarra acustica. Il brano esce per SOYUZ, label di cui Bruno è anche direttore artistico.

“VelocE ComE NoN MaI parla della velocità di questi anni, che non ci permette di usufruire del bene più prezioso, cioè il nostro tempo libero. Tutto risulta frenetico e troppo veloce, compreso il progresso più vicino a noi, dalla tecnologia attuale alle nuove burocrazie, e questo ci impedisce di avere tempo per noi e di essere sempre noi stessi”.

Bruno Corradini inizia a studiare chitarra classica e musica contemporanea, applicandone alcune regole al pop-sperimentale, con molteplici riferimenti all’avanguardia del prog e della sperimentazione vocale. Dal 78 all’ 81 esegue una notevole serie di concerti, in veste di onemanband, con basi, strumentazione elettronica e suoni acustici, esibendosi ovunque in club, teatri, case occupate e come supporter di artisti famosi. Dopo una lunga pausa come compositore, durante la quale si dedica esclusivamente alla scrittura di testi collaborando con il fratello Claudio, riprende di recente la pratica dello strumento, sperimentando una tecnica minimalista, diluendo corde e note in pochissimi arpeggi: esce così il singolo Meteo, arrangiato da Davide Pezzin (attuale bassista di Ligabue, Cristiano De Andrè e Patrizia Laquidara). A r i s t e A (il moniker odierno di Bruno), registra in casa durante l’ultimo lockdown, in totale solitudine, utilizzando il solo telefonino, l’album d’esordio CasA MadrE, dove mescola loop e scarni inserimenti di strumenti elettronici. Il disco sorprenderà per la variazione dei contenuti, le melodie e soprattutto gli arrangiamenti sofisticati, contraddistinti da una costante ricerca sonora, candidandosi a diventare così un caso atipico nell’attuale panorama italiano.

Ascolta VELOCE COME NON MAI qui: https://bfan.link/veloce-come-non-mai