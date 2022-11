In prima serata su Rai Movie “15 minuti – Follia omicida a New York”: ecco la trama del film con Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks

Un uomo con la macchina da presa digitale si aggira per Manhattan. E’ un ceco che ama il cinema di Frank Capra e che e’ in cerca di fortuna con il suo psicopatico compagno russo. I due sono in “viaggio d’affari” ma sono irretiti dal miraggio di un successo rapido e senza fatica e lasciano in una New York notturna e segnata da volute di fumo, una scia ben visibile di incendi e di cadaveri. Con la videocamera filmano le loro “imprese” e le spediscono a “Top Story”, un reality show perche’ le mandi in onda. Sulle loro tracce si lanciano il pluridecorato ispettore Eddie Flemming e il giovane investigatore Jordy Warsaw. Le strade dei criminali e dei poliziotti si incrociano in un incessante rondo’ il cui centro di gravità è l’affascinante Daphne che era presente sul set del primo omicidio e percio’ scomodo testimone da eliminare e/o proteggere.

E’ la trama del film “15 minuti – follia omicida a New York” che Rai Movie propone in prima serata giovedì 24 novembre 2022 alle 21:10.

