Al via Festival Creature 2022: il suono si fa spazio

Ascoltare l’architettura: esplorazioni sonore in città

Per l’ultima edizione del Festival Creature – Il suono si fa spazio Open City Roma ha scelto tre quartieri, che danno modo di conoscere Roma da punti di vista nuovi: San Lorenzo, Casalbertone, Piazza Vittorio.

Il tour sonoro a San Lorenzo (sabato 26 novembre ore 15) è accompagnato dalla voce di Francesco De Gregori, che racconta nella sua “San Lorenzo” la notte del 19 luglio 1943, quando il quartiere fu scenario di uno dei bombardamenti più massicci che colpirono Roma. Inoltre il giovane cantautore Nebraska racconta la notte del 15 agosto del XXI secolo tra punkabbestia e universitari caotici. Attraverso la musica di ieri e di oggi in questa esplorazione urbana sonora si cerca di capire come è cambiato San Lorenzo tra movida, impegno politico ed energie creative, per immaginare il suono del futuro del quartiere.

L’esplorazione di Casalbertone (domenica 27 novembre ore 10.30) vedrà, invece, il commento sonoro di Pierpaolo Pasolini, che oltre a essere stato scrittore, poeta, regista, giornalista e intellettuale si è dedicato anche alla composizione di canzoni insieme a Laura Betti e Gabriella Ferri. I suoi testi, da “Macrì Teresa detta Pazzia” al “Il Valzer della Toppa”, “da Cocco di Mamma” al “Cristo al Mandrione”, sono una piccola antologia della vita in periferia.

In questo tour le parole in musica create da Pasolini accompagnano il racconto degli aspetti storico-urbanistici di Casalbertone, che si intrecciano con le storie umane dei suoi abitanti. Una passeggiata “scanzonata” fino ad arrivare al Palazzo dei Ferrovieri, tanto caro a Pasolini che vi ha ambientato alcune scene di “Mamma Roma” e “Una vita violenta”.

Ci sarà poi il tour sonoro a Piazza Vittorio Emanuele II (domenica 27 novembre ore 15), che con i suoi 174 metri di larghezza e 360 metri di lunghezza, è la piazza più grande di Roma. Un primato che non tocca solo le sue dimensioni fisiche ma soprattutto l’aspetto culturale, dal momento che Piazza Vittorio è il luogo in cui si incontrano la comunità cinese, pakistana, indiana, filippina, nordafricana, tanto che percorrerla vuol dire fare un viaggio attorno al mondo e venire in contatto con il volto multiculturale della Capitale. Ma non solo, significa anche spostarsi nel tempo, scoprendo un ninfeo del 226 d.C., i resti degli Horti Lamiani nei sotterranei di un nuovo edificio, due statue del dio egizio Bes e la seicentesca Porta Alchemica, che dava accesso al giardino del marchese Savelli – Palombara.

Modalità di accesso: gratuito con prenotazione obbligatoria su www.creaturefestival.it