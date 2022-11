Tutte le residenze d’arte di Arte Laguna Prize 17

Arte Laguna Prize offre residenze in tutto il mondo: a marzo 2023 la proclamazione dei vincitori all’Arsenale di Venezia

Arte Laguna Prize offre residenze in tutto il mondo, rivolte a tematiche ambientali BigCi in Australia all’interno di Wollemi National Park, ma anche residenze in hub contemporanei innovativi quali Fabrica a Treviso e spazi di rigenerazione urbana come Farm Cultural Park a Favara in Sicilia ed Espronceda a Barcellona, inoltre è possibile realizzare una scultura in bronzo presso la Fonderia Artistica Versiliese a Pietrasanta, Lucca.

In dettaglio:

BigCi, Bilpin, Australia

Residenza di 4 settimane dove a disposizione degli artisti ci sono uno spazio di lavoro, sale video e proiezione, 8 acri di terreno, trekking guidati nelle Blue Mountains, Open Day Exhibition al termine della residenza, possibilità di tenere un art talk, fare una performance, workshop o eventi simili.

Espronceda, Barcellona, Spagna

Residenza di 4 settimane dove gli artisti hanno assistenza curatoriale, spazio di lavoro, supporto per i materiali, la realizzazione di una mostra finale o altra attività di incontro con il pubblico e vengono coinvolti nelle attività realizzate dal centro.

Farm Cultural Park, Favara, Agrigento

Residenza di 10 giorni durante i quali l’artista ha la possibilità di vivere le attività realizzate nel centro, ha assistenza curatoriale per la creazione di un progetto site specific e un’esposizione finale.

Fabrica, Treviso, Italia

Residenza di massimo 6 mesi destinata ad artisti e creativi under 25 che operano negli ambiti di fotografia, design, grafica digitale, arte virtuale, video arte.

Gli artisti condividono l’alloggio e gli stimolanti spazio di lavoro all’interno degli ambienti realizzati dall’architetto Tadao Ando, possono utilizzare tutte le strutture (biblioteca, sale video/musica, equipment tecnico compreso) e partecipare ad eventi e workshop organizzati a Fabrica.

Fonderia Artistica Versiliese, Pietrasanta, Lucca

Residenza di 15 giorni destinata ad artisti under 35.

L’artista potrà vivere tutti i processi di realizzazione di un’opera d’arte in bronzo dalla realizzazione del modello e dello stampo alla fusione in bronzo, finitura e patinatura.

Tra le opportunità che offre l’iscrizione ad Arte Laguna Prize ci sono anche collaborazioni con aziende italiane che offrono ciascuna un premio in denaro per la realizzazione di progetti speciali: 5.000 euro per un’installazione site specific a Siena nella Cantina Roberto Cipresso; 3.000 euro per un’opera che utilizzi l’acciaio per il brand Planium volta a creare un nuovo prodotto; 3.000 per il lavoro, quest’anno focalizzato sull’utilizzo del sughero, che valorizzi al meglio le strategie RRR (Riuso, Riduco, Riciclo) sostenuto da Contarina in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia; 2.000 euro per il premio speciale di Generali Venezia per la realizzazione di un’opera legata al tema dell’acqua; 4.000 euro messi in palio da Venpa per l’opera che meglio rappresenta il legame terra/cielo; 3.000 euro per opere che comunichino l’importanza della trasformazione digitale nelle aziende assegnati dall’azienda Informatic All di Treviso.

Arte Laguna Prize offre ad artisti e designer l’opportunità di esporre per cinque settimane all’Arsenale Nord di Venezia dove durante l’inaugurazione l’11 marzo 2023 verranno proclamati i vincitori di tutti i premi speciali. Con l’iscrizione si ottiene inoltre visibilità online e la possibilità di vendere le proprie opere sulla piattaforma Arte Laguna World.

Arte Laguna Prize è molto più di un premio d’arte, è un universo di opportunità!