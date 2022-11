Reev e Sianlout duettano in “Simili”

Due progetti figli della Gen Z, i più sperimentali tra le proposte di Futura Dischi: esce “Simili”, il nuovo brano di Reev e Sianlout

SIMILI è il nuovo singolo di REEV e SIANLOUT, in uscita oggi venerdì 7 ottobre per Futura Dischi. Due progetti figli della Gen Z, i più sperimentali tra le proposte della label, si uniscono in un brano schizofrenico, un viaggio sulle montagne russe fatto di R&B, elettronica, house.

Simili nasce da una sessione con il produttore effemmepi e si è concluso a distanza dopo vari scambi di input tra gli artisti. Reev, songwriter di Milano e Sianlout, duo di talento napoletano, si incontrano su una base techno-pop per rappare liberamente attraverso un “flusso di incoscienza”, con lo scopo di trovare il punto di incontro tra due realtà apparentemente diverse: 770 km di distanza percorsi in 4 colpi di cassa per scoprire che tra Napoli e Milano le cose sono in verità molto simili.

BIO REEV

Reev nasce dalla noia di un ragazzino di provincia cresciuto blu perché ha ascoltato troppo jazz. Banale per il troppo pop. Cresciuto strano per il troppo hip hop. Con troppa rabbia per il punk. Inizia a produrre pezzi pop a 13 anni con PC e chitarra cercando ispirazione da generi sempre più diversi fra loro. Conosce il collettivo HMCF e Futura Dischi con l’hard drive pieno di pezzi per una prima uscita. Un giorno si veste di verde per dare colore alle prime note. Il primo brano, Gemini, uscito a gennaio 2022 entra in Anima RnB di Spotify, al quale sono seguiti Ci Resto, Meringa (insieme agli UFO BLU) e Forti.

BIO SIANLOUT

Lorenzo ed Angelo si sono conosciuti a 6 anni e non hanno mai smesso di crescere insieme, dalle scuole elementari all’istituto meccanografico, che attualmente frequentano. Dall’ascolto dei capostipiti del rap italiano, nasce la voglia di provare a scrivere qualcosa. sianlout in pochi mesi diventa da un gioco una ragione di vita. Una vita fatta di scuola, skate in giro per Napoli e abuso di bevande analcoliche. Il primo Ep dei sianlout, FRIGOBAR, uscito a inizio 2022 rappresenta la visione della musica di due ragazzi di 17 anni che non vogliono rinunciare al rap, alla trap metal, passando per l’indie e l’approccio lo-fi. Con questo EP conquistano diversi ingressi in playlist, tra cui Graffiti Pop e Novità Rap Italiano di Spotify, e Super-Indie di Apple Music, dimostrando dunque l’eterogeneità del loro sound.