Da Gubbio a Pergola: “Art Rider” su Rai 5 tra Umbria e Marche

Il giovane archeologo Andrea Angelucci cerca le tracce del valore della committenza nell’arte tra le Marche del Nord e l’Umbria in “Art Rider” su Rai 5

Il valore della committenza nell’arte: ovvero la volontà di grandi personalità di incaricare artisti per celebrare le loro gesta con grandi opere d’arte. Una storia di cui il giovane archeologo Andrea Angelucci cerca le tracce tra le Marche del Nord e l’Umbria in “Art Rider”, in onda mercoledì 23 novembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Un viaggio alla scoperta dei beni artistici legati alla guerra combattuta da signori e signorie, tra fortezze, soldati di ventura e capolavori. ù

Andrea Angelucci parte dall’Umbria, a Gubbio – tra lo Studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo Ducale, il Palazzo dei Consoli con le Tavole Eugubine e il Teatro Romano – per passare poi all’Abbazia di Montelabbate. Prosegue poi per le Marche, a Cagli con il teatro e la Chiesa di San Domenico per la Cappella dei Tiranni con i dipinti di Giovanni Santi, alla Rocca Roveresca di Mondavio e ai Bronzi di Pergola. Ad accompagnare il suo viaggio, Amerigo Varotti, presidente della Confcommercio Marche, Luca Baldelli, esperto delle Tavole Eugubine; e Benilde Marini, assessore alla cultura di Cagli.

Inseparabile compagno di viaggio è il taccuino di Angelucci, un diario di straordinaria bellezza nel quale Andrea disegna e dipinge i monumenti e alcuni dettagli delle opere d’arte che scopre durante il suo itinerario.