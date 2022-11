Alopecia androgenetica: nuovo gel migliora efficacia cure standard

Alopecia androgenetica: un gel contenente peptidi adiuvante migliora l’efficacia del trattamento standard con minoxidil e finasteride

In soggetti con alopecia androgenetica, l’applicazione una volta alla settimana di un gel contenente peptidi che imitano i fattori di crescita, caffeina, taurina e un complesso chelante il ferro in aggiunta ai trattamenti standard con minoxidil e finasteride ha aumentato significativamente l’efficacia clinica, specialmente della terapia con finasteride. I risultati di uno studio sono stati presentati al congresso della European Association of Dermatology and Venereology (EADV) 2022.

«L’alopecia androgenetica (AGA), chiamata comunemente calvizie, una patologia molto frequente a livello globale e il nome deriva proprio da una predisposizione genetica dovuta a un processo di miniaturizzazione del follicolo pilifero in risposta a livelli normali di androgeni» ha spiegato la prof.ssa Michela Starace, Divisione di Dermatologia, Università di Bologna, intervistata da Pharmastar. «Nel tempo i capelli diventano sempre più piccoli e sottili, creando maggiori spazi liberi sul cuoio capelluto lasciando intravedere la cute»

Interessa il 50% degli uomini e il 20% delle donne a un certo stadio della loro vita. La maggior frequenza nell’uomo rispetto alla donna è dovuta al fatto che è necessaria la presenza di ormoni androgeni, tipicamente maschili, a cui si aggiunge una predisposizione genetica dei follicoli piliferi a subirne gli stimoli involutivi.

L’uomo tipicamente presenta una recessione dell’attaccatura alle tempie e perdita di capelli al vertice, mentre la donna normalmente ha un diradamento diffuso su tutta la parte alta dello scalpo. Sono state sviluppate delle scale per misurare il grado di alopecia nei soggetti che ne sono affetti, la scala di Hamilton–Norwood per misurare il grado di calvizie nell’uomo e la scala di Ludwig nella donna.

«Le linee guida raccomandano un trattamento tempestivo per evitare l’evoluzione della malattia in quadri molto più gravi e difficilmente reversibili, utilizzando finasteride orale alla dose di 1 mg al giorno o, in alternativa, minoxidil topico al 5% due volte al giorno negli uomini, mentre per le donne si raccomanda minoxidil topico al 2% due volte al giorno» ha aggiunto.

Alcune strategie adiuvanti con prodotti non farmacologici potrebbero tuttavia aumentare l’efficacia clinica della terapia farmacologica. Di recente è stato reso disponibile un gel topico contenente oligopeptidi con attività che imita il fattore di crescita e caffeina prolungano il ciclo vitale del follicolo, con l’aggiunta di taurina e di un complesso ferrochelante a base di lattoferrina (gel GFM-DA).

«I capelli rispondono molto lentamente alle terapie e richiedo molta pazienza. L’utilizzo di fattori di crescita, sotto forma di gel cosmetico adiuvante, riesce ad arrestare la caduta dei capelli in modo molto più rapido e consento ai farmaci di agire molto più velocemente rispetto ai sei mesi previsti prima di poter osservare i primi risultati» ha fatto presente Starace.

Valutazione di un nuovo gel topico in aggiunta alla terapia farmacologica

Uno studio prospettico condotto presso la Clinica Dermatologica dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, randomizzato, a 4 bracci, in cieco, delle durata di 6 mesi, ha valutato l’efficacia del gel GFM-DA come trattamento aggiuntivo (un’applicazione da 10 ml a settimana) a una formulazione topica contenente minoxidil al 5% (T-MNX, 1 ml due volte al giorno) o alla somministrazione orale giornaliera di finasteride 1 mg di (O-F) rispetto al solo trattamento farmacologico (T-MNX o O-F).

Sono stati arruolati 58 pazienti maschi (età media 35 anni) con alopecia androgenetica di grado III-IV-V della scala di Hamilton Norwood, assegnati in modo casuale a 4 gruppi di trattamento: GFM+T-MNX (n=17); GFM-O-F (n= 15); Solo T-MNX (n=14) e solo O-F (n=12).

L’endpoint primario era l’evoluzione del Global Photographic Assessment score a 7 punti (GPAS, da: -3 a +3) dal basale alla settimana 24, valutato in cieco. Gli endpoint secondari erano il confronto dei punteggi GPAS alla settimana 24 in tutti i soggetti trattati con GFM-gel (GFM-TMNX e GFM-OF, n=32) rispetto ai soli trattamenti farmacologici (T-MNX e O-F, n=26) e l’evoluzione del punteggio globale di efficacia (EPS) a 5 punti (da -2 a +2) valutato da un medico.

Incremento dell’efficacia della terapia farmacologica standard

Nei gruppi T-MNX, O-F, GFM-T-MNX e GFM-O-F i punteggi GPAS (media ± DS) al basale erano rispettivamente 1,6, 1,1, 1,6 e 1,8. Dopo 24 settimane è stato osservato un aumento significativo della GPAS rispetto al basale in tutti i gruppi: 2,3 in T-MTX, 1,9 in OF, 2,4 nel gruppo GFM-T-MNX e 2,7 nel gruppo GFM-O-F.

Tra i gruppi T-MNX e GFM-T-MNX non è stata osservata una differenza nell’efficacia clinica, mentre GFM ha aumentato significativamente l’efficacia clinica nei soggetti trattati con O-F rispetto al solo O-F (2,7 vs 1,9). Alla settimana 24, nel gruppo trattato con GFM il punteggio GPAS era significativamente superiore rispetto al gruppo trattato con solo farmaco (2,6 vs. 2,2, p=0,023). Risultati simili sono stati ottenuti per i punteggi EPS. Il gel è stato molto ben tollerato.

«L’applicazione di un gel una volta alla settimana contenente peptidi che imitano i fattori di crescita, caffeina, taurina e un complesso chelante il ferro in aggiunta ai trattamenti standard con farmaci contro l’alopecia androgenetica ha aumentato significativamente l’efficacia clinica» hanno concluso gli autori. «L’effetto maggiore è stato osservato quando il gel è stato aggiunto al trattamento orale con finasteride».

Referenze

Starace M et al. Efficacy and tolerability of a topical formulation based on growth factors, caffeine and taurine in male subjects with Androgenetic Alopecia candidates for pharmacological treatments (topical minoxidil or oral finasteride): A prospective, randomized, assessor-blinded, parallel group study. Poster presented at EADV 2022.