Previsioni meteo 22 novembre 2022: maltempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 22 novembre 2022: nuova ondata di maltempo su tutta la Penisola con piogge, temporali e neve sui rilievi

Dopo la breve tregua di ieri, condizioni meteo di nuovo instabili sull’Italia per l’arrivo di un treno di perturbazioni che nei prossimi giorni non daranno tregua. Nella giornata di oggi avremo piogge diffuse su tutte le regioni centro-settentrionali e Sardegna con accumuli abbondanti lungo i settori tirrenici. Quota neve in calo tra Piemonte ed entroterra ligure, con fiocchi fino a 500-600 metri tra cuneese e savonese. Le precipitazioni non risparmieranno il Sud, con rischio nubifragi sul medio-basso Tirreno. Neve abbondante sulle Alpi, con accumuli anche maggiori di 50 cm a circa 1500 metri di quota.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la profonda ciclogenesi che interessa l’Italia porterà non solo forti piogge, temporali e neve abbondante sulle Alpi, ma anche forti venti. Domani le precipitazioni risulteranno meno intense e a carattere sparso, così come nella giornata di giovedì. Il maltempo però non darà tregua.

Intanto per oggi, martedì 22 novembre 2022, al Nord Italia al mattino piogge e temporali sparsi su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 700-900 metri e fino 400-600 metri sull’Appennino settentrionale. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge e temporali diffusi e neve su Alpi e Appennini. In serata tempo in miglioramento al Nord-Ovest, invariato altrove. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più intensi sul versante tirrenico, neve in Appennino oltre i 1500 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge diffuse, temporali sparsi e neve in Appennino. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali sparsi su Campania, Basilicata e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge diffuse su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con maltempo diffuso. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord, minime e massime in rialzo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .