“6 1 MITO” fino al 31 dicembre all’edificio della Nuvola di Fuksas

Torna per la terza ed ultima annualità “6 1 MITO”, progetto installativo nato come esperienza in Realtà Aumentata in site specific all’interno del quartiere Eur. Dopo Venere e Diana, quest’anno sarà MINERVA la dea da inseguire tra le strade dell’Eur, il tutto tra realtà e realtà aumentata. Una App gratuita scaricata sullo smartphone permetterà di “inseguire” – guidati da una mappa di Google – le immagini di una narrazione antica fino al 31 dicembre 2021. Le apparizioni di “6 1 Mito: ANNO TERZO, MINERVA” saranno distribuite intorno all’edificio della Nuvola di Fuksas.

“6 1 MITO” è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 –2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali del Comune di Roma ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Attraverso una App in realtà aumentata realizzata ad hoc che trasforma lo smartphone in un locative media, ogni individuo può catturare un angolo, un edificio, una piazza, passeggiando per le strade del quartiere e seguire un percorso narrativo grazie a contributi multimediali realizzati preventivamente e visibili in diverse apparizioni. Il visitatore diventa quindi spettatore o meglio ancora “spettattore” che con il proprio smartphone scopre le visioni cinematiche che di volta in volta si rivelano sulle diverse superfici urbane. La struttura narrativa viene realizzata come un insieme di sequenze video preventivamente realizzate grazie alla collaborazione di giovani attori e con la regia di Mariano Equizzi.

Il tema centrale sviluppato nel progetto consiste in una trilogia che svela le divinità latine Diana, Venere e Minerva in tre esperienze (una per annualità) in realtà aumentata installate nelle zone urbane e monumentali del quartiere.

Il terzo e ultimo anno è dedicato a Minerva, la dea Latina della saggezza e della conoscenza. Minerva a fianco di Giove da ere rappresenta il coraggio, l’ispirazione, il commercio, la legge, la scienza e la tecnologia. In questo “terzo atto” insieme con lei incontreremo anche alcuni degli altri dei Latini che abbiamo conosciuto nelle edizioni precedenti.

La vera novità di quest’anno è che a conclusione di questa trilogia del Mito Aumentato l’intero asset dei contenuti di 6 1 Mito viene trasportato in Realtà Virtuale: l’intera esperienza viene trasferita in un metaverso navigabile, grazie alla piattaforma VR di Mozilla Foundation.

Viene ricostruito l’EUR di 6 1 Mito, reso navigabile e le apparizioni delle divinità vengono collocate negli spazi virtuali e collegate anche con contenuti museali ed epigrafici da esplorare nello spazio virtuale.

La fruizione di questo “universo” mitologico virtuale si svolgerà in occasione della quinta edizione del festival degli applied game Romevideogamelab, promosso da Cinecittà spa in collaborazione con Q Academy, in programma dal 3 al 6 novembre 2022. Un allestimento speciale nello spazio della Basilica Aemilia di Cinecittà permette l’immersione virtuale con caschi.

Gli obiettivi sono l’ attivazione e trasformazione digitale delle superfici urbane attraverso tecnologie smartcity, l’ inclusione, attivazione e formazione di artisti e tecnici dell’audiovisivo nei processi di creazione e produzione di media immersivi e geolocalizzati (con particolare attenzione ai giovani attori provenienti dalle scuole di recitazione della Regione), e la trasformazione, disseminazione e valorizzazione di contenuti culturali legati al Mito e alla cultura Latina attraverso l’uso della realtà aumentata.

COME FUNZIONA

L’utente si lascia guidare da una Google Maps condivisa che gli mostra le aree dove scansionare lo spazio con il suo smartphone.

La piattaforma di realtà aumentata impiegata è gratuita e consente anche senza registrazione di fruire i contenuti, riducendo il digital divide e permettendo un accesso alla fruizione semplice e immediato, per tutti.

Istruzioni

– Scarica la app con questo QR Code

– La app dedicata non richiede account o registrazioni e non contiene pubblicità

– Consulta le mappe con la lista delle inquadrature degli spazi urbani coinvolti

– Inquadra gli edifici corrispondenti con il tuo smartphone e premi SCAN. Vedrai apparire le divinità e gli altri protagonisti della mitologia latina.

L’esperienza non prevede e non richiede la geolocalizzazione e/o riconoscimento facciale ed è fruibile anche da remoto attraverso un link creato appositamente che ne permette la visione puntando lo smartphone sulle foto lì contenute con l’applicazione in funzione.

Dal punto di vista ambientale, la fruizione dei contenuti avviene secondo un modello che non ha alcun impatto sull’ambiente e non richiede manutenzioni di alcun tipo.

Per saperne di più

SITO: https://www.qacademy.it/it/news/83-torna-6-1-mito-con-minerva-visibile-anche-in-vr