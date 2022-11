Previsioni meteo 21 novembre 2022: treno di perturbazioni in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 novembre 2022: oggi breve tregua ma prosegue la fase di tempo instabile su gran parte dell’Italia con piogge e temporali

Dopo le piogge del weekend, condizioni meteo in parziale miglioramento sull’Italia in questo inizio di settimana. Nella giornata di oggi il maltempo concederà una breve tregua: avremo cieli in prevalenza coperti ma senza precipitazioni di rilievo, ad eccezione di isolate piogge al Sud. All’orizzonte però si intravede un treno di perturbazioni che caratterizzerà il meteo dei prossimi giorni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la notte di martedì una profonda ciclogenesi prenderà forma sul mar di Corsica, con valori attesi sino a 988 hPa, causando una forte ondata di maltempo. Piogge che diverranno diffuse nel corso della notte su tutte le regioni centro-settentrionali e Sardegna con accumuli abbondanti lungo i settori tirrenici e Sardegna. Quota neve in calo tra Piemonte ed entroterra ligure, con fiocchi fino a 500-600 metri tra cuneese e savonese. Nel corso della giornata di martedì rapido miglioramento sull’estremo Nordovest, mentre sono attese piogge sul resto d’Italia, con rischio nubifragi su Triveneto e medio-basso Tirreno. Neve abbondante lungo l’Arco Alpino, con accumuli anche maggiori di 50 cm a circa 1500 metri di quota.

Intanto per oggi, lunedì 21 novembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, locali fenomeni sulle Alpi. Al pomeriggio isolati fenomeni sulle Alpi orientali con neve oltre i 1300 metri, nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati. In serata peggiora a partire dalle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali anche intensi. Neve fino a 1000 metri sulle Alpi occidentali. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino molta nuvolosità in transito ma con pochi fenomeni associati, locali piogge sul Lazio. Al pomeriggio isolate piogge su Lazio e Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con piogge e temporali in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie su Basilicata e Puglia, variabilità asciutta sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio residui fenomeni su Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata maltempo in arrivo sulla Sardegna e poi anche su Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in calo e massime in aumento su tutte e regioni.

