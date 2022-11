“Non riesco” è il nuovo singolo di Eleonora Elettra

Fuori, in distribuzione Artist First, “Non riesco“, un nuovo capitolo musicale firmato Eleonora Elettra: un brano che ci accompagna verso atmosfere tormentate

Esce in distribuzione Artist First “Non riesco“, un nuovo capitolo musicale firmato Eleonora Elettra, un brano che ci accompagna ufficialmente alla fine dell’estate verso atmosfere più oscure e tormentate, senza tradire un’anima sfacciatamente pop. “Non riesco” è un brano che parla di ossessione, come quelle adolescenziali che ricordiamo con nostalgia e come quelle di cui vorremmo liberarci. Siete pronti?

“Non riesco” parla di un’ossessione.

Un’ossessione nei confronti di una persona, di un concetto, di un’idea, di un pensiero.

Un’ossessione che ci tiene legati e che non ci permette di agire liberamente, ma con subordinazione. Si può anche identificare come un’ingenua ossessione vissuta in periodo adolescenziale, quando ogni piccolo problema sembra essere un macigno.

Un’ossessione l’ho sempre immaginata, se dovessi figurarmela a livello visivo un cielo grigio, pieno di nuvole, un cielo che mi fa sentire oppressa, come se mi mancasse il respiro anche quando cammino all’aria aperta.

“Non riesco” è un grido d’aiuto di una persona che necessita qualcuno al suo fianco.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/3KxmyO8f4yX3FhSGZ0rqg4?si=xzCPRjSsSbqwiDlc4NNZgw

BIO:

Eleonora Elettra, nome d’arte di Eleonora Zanotti, riminese doc, ha 25 anni ed è una studentessa universitaria di lingue orientali. Inizia a cantare per passione in cover band funk, rock, soul dall’età di 18 anni, fino a quando il suo amore per ogni forma di musica la spinge a voler iniziare a comporre. É stata finalista dei concorsi “Incanto” nel 2016 a Morciano e “Mimì Sarà” nel 2019 (concorso dedicato a Mia Martini) a Milano. Sale sul podio come Seconda classificata al “Festival di Rimini” tenutosi al teatro Galli di Rimini nel 2019. Sempre nel 2019 è stata ospite alla Milano Fashion Week presso lo Showroom di Alysi, brand di moda contemporaneo, eclettico e raffinato. Nello stesso anno ha presentato alcuni brani per lo stand di Gaudenzi Guitars alla Milano Music Week.

Ha all’attivo due singoli: “Quanto di noi sono io” uscito il 22 settembre 2020 e “Ora che non ho” uscito il 2 aprile 2021. Prodotti entrambi da Gianluca Morelli Deck Lab (membro fondatore dei Landlord), per Luppolo Dischi.

Eleonora Elettra compie un viaggio all’interno del proprio essere, ricerca continuamente risposte, indaga sulle relazioni umane, cercando di portare nel suo viaggio anche l’ascoltatore. Tutto ciò è incorniciato da sonorità varie folk – indie che si muovono fino al soul, il genere che l’ha fatta innamorare della musica.