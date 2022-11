Digitalizzazione: fifty-five arriva in Italia

Trasformazione digitale e data strategy: fifty-five, data company parte di The Brandtech Group, arriva in Italia per supportare le aziende

fifty-five annuncia l’arrivo in Italia con l’apertura del suo primo ufficio a Milano, il decimo dell’azienda a livello globale. Con questo annuncio, la data company, parte di The Brandtech Group[1], continua la propria rapida espansione a livello internazionale e rafforza la sua presenza nel mercato strategico dell’Europa meridionale.

fifty-five supporta le aziende a raccogliere, analizzare e attivare i loro dati attraverso i paid, earned ed owned channels per aumentare il loro ROI di marketing ed incrementare l’acquisizione e la fidelizzazione dei clienti. Con una consolidata expertise nei settori del lusso e di consumo, ma anche nel settore bancario e automotive, con clienti a livello internazionale come LVMH, L’Orèal, Richemont, BNP Paribas, Renault Nissan Mitsubishi e molti altri, fifty-five ha deciso di aprire il proprio ufficio a Milano per avvicinarsi ai propri clienti internazionali che hanno sedi anche in Italia e per fornire il proprio supporto alle aziende italiane che operano sia sul mercato nazionale, che a livello internazionale.

Strategy Consulting, Data Architecture, Media Consulting e Customer Experience sono i quattro pillars su cui si fonda l’operato di fifty-five, realtà che si posiziona con un servizio totalmente innovativo all’interno dello scenario italiano, in quanto la sola ad essere in grado di offrire un supporto completo alle aziende clienti, dal momento di raccolta dati fino alla creazione e implementazione di tutte le strategie più adatte alla crescita digitale del business oggetto di studio.

Ad oggi, l’Italia è una meta ambita per una data company come fifty-five, dal momento che nel 2021 oltre il 75%[2] degli italiani erano utenti quotidiani di Internet e nel 2022 gli acquisti online degli italiani sono cresciuti del 14%[3] rispetto all’anno precedente. Il costante aumento di interesse verso il mondo digital si trasmette anche nelle prospettive per il futuro: il mondo del digital advertising arriverà a 4,5 miliardi di euro entro la fine del 2024, quello dell’e-commerce aumenterà i profitti a 40 milioni entro il 2023, mentre cloud e AI raggiungeranno un valore di 570 miliardi nel 2030[4].

“Abbiamo sempre considerato l’Europa meridionale come un’area fondamentale per la nostra strategia di sviluppo, e l’Italia è un Paese molto interessante per noi. Per supportare i nostri clienti italiani nella digital acceleration delle loro aziende metteremo a loro disposizione tutte le competenze di consulenza strategica e operativa offerte dai nostri consulenti aziendali, esperti di marketing, data analysts, data scientists, e data engineers, specialisti di tracking ecc.“, commenta Sébastien Moaligou, Managing Director di fifty-five.

“Credo che l’offerta di fifty-five sia unica nel settore e soddisfi il crescente bisogno dei nostri clienti: la necessità sempre più imperante di combinare marketing e competenze tecnologiche per far fronte a tutte le sfide. Puntiamo a creare un team di oltre 20 esperti entro il 2025 per sostenere questa ambizione”, dichiara Alessandra Bosco, Associate Director e Head di fifty-five per l’Italia.

Ad oggi, il team di fifty-five è alla ricerca di talenti nel settore dell’innovazione tra cui figure come Digital Analytics Consultants, che si occuperanno di sales e dell’interfaccia con il cliente, e Web Analytics Experts, focalizzati sull’implementazione di web analytics, media tracking e tecnologie di marketing. Questi ruoli professionali potranno portare le loro esperienze pregresse all’interno di uno scenario dinamico e giovane.

Il brand si impegna inoltre a investire nella formazione dei propri talenti, nell’obiettivo più ampio di andare a creare dei nuovi ruoli, capaci di seguire e gestire tutte le fasi del processo di audit, data collection, creazione di algoritmi ad hoc per le analisi necessarie con dedicato team di data science, raccomandazioni e seguente implementazione. Una figura che al momento non esiste sul mercato, e che rappresenta quindi un valore aggiunto sia per i dipendenti, in termini di motivazione e condivisione della cultura aziendale, sia per la realtà stessa di fifty-five, che continua a distinguersi nel mercato per la sua offerta unica.

Maggiori informazioni su fifty-five sono disponibili sul sito https://www.fifty-five.com/it/.

