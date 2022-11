Torna Scampia Storytelling, il Festival delle periferie 2022

Scampia Storytelling Festival delle periferie 2022 il 24 e 25 novembre: l’edizione 2022 sarà nel segno della crescita con otto province coinvolte e 155 classi raggiunte

Nessun bambino dovrebbe vivere nella privazione e nel degrado. Scampia Storytelling – Festival delle periferie continua il suo impegno nel portare orizzonti nuovi nei luoghi ai margini e diffondere la lettura soprattutto là dove stenta ad arrivare.

Appuntamento importante, quindi, giovedì 24 e venerdì 25 novembre, nelle scuole di otto province italiane, per la nona edizione del Festival che produrrà una pacifica ed effervescente invasione di autori e autrici in diversi Istituti Comprensivi di Napoli, Genova, Varese, Milano, Padova, Firenze, Taranto e Palermo. L’evento, organizzato e sostenuto da Icwa (Italian Children’s Writers Association), in questi primi nove anni ha permesso di far incontrare la potenza delle storie a un centinaio di classi e centocinquanta docenti che vivono la loro quotidianità in zone periferiche, complesse. Oltre duemila e cinquecento gli studenti già coinvolti.

Da Roberto Piumini a Fulvia Degl’Innocenti, da Nicoletta Bortolotti a Roberto Morgese, sono quest’anno quasi cinquanta gli scrittori e le scrittrici che entreranno, per due giorni, nelle classi di una quindicina di Istituti Comprensivi dislocati da Nord a Sud.

Ai nomi di molti autori pluripremiati, nonché soci storici Icwa e presenze di spicco alle varie edizioni del festival, si affiancano, in questo 2022, anche alcune interessanti new entry: talentuose firme già apprezzate dai giovani lettori e veri e propri esordienti, tutti pubblicati da case editrici specializzate in editoria per l’infanzia.

Un’occasione preziosa per gli studenti di queste periferie, per ascoltare voci profondamente diverse, avvicinarsi a titoli e storie contemporanee e di qualità, trovare, forse, nuovi strumenti per affrontare il presente e, magari, cambiare anche il futuro.

A Scampia (NA), cuore della manifestazione, arriveranno Sofia Gallo, con due libri pubblicati da Giralangolo, Francesco Bedini con i suoi romanzi usciti per Il Castoro, Alessandro Q. Ferrari, con le sue proposte per la primaria del marchio DeA, Eliselle (Einaudi Ragazzi), Milvia, autrice di Pelledoca e Paola Vitale (Camelozampa).

Scampia Storytelling – Festival delle periferie è un festival unico, nato dalla volontà di un gruppo di scrittori e cresciuto nel tempo, senza sponsor, grazie alla generosità e disponibilità di ogni singolo autore. Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, protagonisti per due giorni saranno la lettura e i mondi straordinari che parole e illustrazioni riescono a evocare. Gli incontri avverranno prevalentemente in presenza, sono previsti anche alcuni collegamenti online per raggiungere un maggior numero di classi.