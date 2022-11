Selvaggia Lucarelli nella bufera dopo la morte della madre

La madre di Selvaggia Lucarelli morta all’età di 79 anni per Covid. La giornalista va a “Ballando con le stelle” e sui social si scatenano gli hater

Ieri mattina l’annuncio della morte della madre. In serata, la regolare partecipazione a ‘Ballando con le stelle’, dove ricopre il ruolo di giurata. E sul web scoppia la polemica contro Selvaggia Lucarelli. Sabato mattina, la giornalista ha dato la notizia della scomparsa della mamma Nadia Agen, 79 anni, “morta di Covid e di compromessi”. La donna era malata di Alzheimer.

Lucarelli ha scritto su Facebook: “So che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato – anche consapevolmente – il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.

GLI HATER CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI

Tanti i messaggi di affetto e vicinanza, da personaggi famosi e non. Ma dopo la conferma della sua partecipazione a ‘Ballando’, sui social si sono scatenati gli hater: l’accusa contro Lucarelli è di mancare di rispetto alla madre, di non vivere correttamente il momento di lutto, di essere fredda e insensibile. E qualcuno torna a tirare in ballo il caso Montesano, denunciato su Twitter dalla stessa giurata di ‘Ballando’.

Non sono mancati poi gli attacchi alla giornalista da parte dei no-vax: Lucarelli si è sempre spesa in prima persona per i vaccini anti-Covid e dall’inizio della pandemia ha spesso attaccato i negazionisti. “Ma com’è morta di Covid se i vaccini salvano la vita?”, la domanda provocatoria e di pessimo gusto rivolta all’opinionista.

LA RISPOSTA DI SELVAGGIA LUCARELLI ALLE CRITICHE

Per tutta risposta, racconta la Dire (www.dire.it), Selvaggia Lucarelli prima ha limitato la possibilità di commentare il tweet in cui, accanto a Guillermo Mariotto, si mostrava sorridente prima dell’inizio della diretta della trasmissione del sabato sera di Rai 1. Poi, con un altro tweet, la giornalista ha attaccato chi l’ha criticata: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”.