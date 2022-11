Occhiali: Oakley lancia la nuova Gaming Collection

Oakley presenta la nuova Gaming Collection, con l’inedita tecnologia Prizm Gaming 2.0 per offrire il massimo della funzionalità ai gamer di nuova generazione

Oakley presenta la nuova Gaming Collection, con l’inedita tecnologia Prizm Gaming 2.0. Un lancio che celebra il costante impegno del brand a supporto della gaming community, per offrire il massimo della funzionalità ai gamer di nuova generazione.

La nuova linea eyewear Oakley dedicata al mondo del gaming reinterpreta modelli come NXTLVL, Pitchman R, Admission, Holbrook e Holbrook XS, dotandoli di lenti con innovativa tecnologia Prizm Gaming™ 2.0. Queste lenti progettate ad-hoc per il gioco su schermo sono caratterizzate da un sistema di filtraggio della luce blu sviluppato in modo specifico per i display LED e OLED, ulteriormente ottimizzato per ridurre del 30% la luce blu LED nell’intervallo 400-500 NM. Grazie a questi vantaggi, i gamer possono contare su una visione più nitida e su contrasti più marcati, con una maggiore reattività e resistenza nel gioco, in grado di elevare le performance a nuovi livelli.

La nuova Gaming Collection di Oakley con Prizm Gaming 2.0 è proposta sia con lenti non graduate che con lenti da vista Oakley Authentic Prescription. L’intera gamma è disponibile su Oakley.com e presso retail store Oakley selezionati in tutto il mondo.

Non lasciarti sfuggire l’ultimo capitolo di Be Who You Are, “Play: It’s Real”, che vede protagonisti membri del Team Oakley come Seth “Scump” Abner (Optic Gaming), Hector “Hecz” Rodriguez (Optic Gaming), Nick “Maniac” Kershner (Optic Gaming), Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro (Optic Gaming), Sebas “Sebas” Beron (Optic Gaming), Yuli “Yuli” Morozova (G2 Esports), Karl “Alem4o” Zarth (G2 Esports), Jake “Virtue” Grannan (G2 Esports), Sergen “Broken Blade” Çelik (G2 Esports), Liza “Liza” Fiona (G2 Esports), Romain “Romain” Bigeard (G2 Esports), Daniel “Amenyah” Amenyah (G2 Esports), Ilya “M0nesy” Osipov (G2 Esports) , Michaela “Mimi” Lintrup (G2 Esports) e Rasmus “CaPs” Borregaard Winther (G2 Esports).

Per ulteriori informazioni sulla collezione di Oakley dedicata al gaming e sulla tecnologia Prizm Gaming™ 2.0, visita il sito Oakley.com.