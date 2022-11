Caricare il curriculum su Linkedin: ecco le varie opzioni

Ci sono varie opzioni per caricare il curriculum su Linkedin collegandolo al tuo profilo personale: il metodo migliore dipende da ciò che stai cercando di ottenere

Carica il CV sul tuo Profilo Linkedin

Un CV caricato direttamente sul tuo profilo non viene utilizzato quando fai domanda di lavoro da Linkedin, ma può essere visto e scaricato da tutti coloro che visualizzano la tua pagina. Per aggiungere il tuo CV in questo modo:

Accedi e seleziona l’opzione per visualizzare il tuo profilo. (Clicca sulla tua immagine del profilo.)

Fai clic sul pulsante ‘Aggiungi una sezione al profilo’.

Espandi il menu Caratteristiche e scegli Media in basso.

Seleziona il tuo file CV da caricare dalla finestra che si apre.

Carica il CV per le Offerte di Lavoro

Puoi anche modificare le tue impostazioni per archiviare le versioni del tuo CV su Linkedin, lasciandole pronte per essere inviate direttamente alle Aziende che cercano. Il CV caricato in questo modo non è pubblico. Per farlo:

Accedi alla tua home page e fai clic su ‘Io’, quindi su ‘Impostazioni e privacy’.

Nel menu ‘Preferenze ricerca lavoro’, scegli ‘Impostazioni applicazione lavoro’.

Attiva il pulsante ‘Salva curriculum e risposte’.

Fai clic su ‘Carica’ sotto ‘Riprendi predefiniti’ e seleziona il file da importare.

Carica il CV per la Candidatura Semplice

Questa opzione ti consente di candidarti direttamente ai lavori che trovi su Linkedin, con le tue informazioni inviate direttamente alla società che cerca personale. Per utilizzare questa funzione:

Fai clic sul pulsante ‘Candidatura semplice’ nell’annuncio di lavoro. (Alcuni lavori hanno solo un pulsante ‘Applica’, che è diverso e ti porta a un sito Web esterno.)

Immettere le informazioni richieste. Se hai salvato un CV come descritto nell’opzione due, puoi selezionarlo e procedere. In caso contrario, ci sarà un pulsante ‘Carica curriculum’ che potrai utilizzare per selezionare e caricare il file pertinente.

Qualunque di queste opzioni tu scelga, ricorda che un profilo Linkedin dettagliato è la chiave per supportare la tua ricerca di lavoro. Il caricamento di un CV non sostituisce un profilo completo, ma è solo un qualcosa in più.

CV su Linkedin: si o no?

Vale la pena chiederti se dovresti inserire il tuo CV su Linkedin. Ecco alcuni dei motivi per cui caricare il tuo CV su Linkedin andrebbe evitato.

I dettagli riservati diventano pubblici

Ci sono dettagli su un CV che potresti preferire non condividere in uno spazio pubblico: da un punto di vista personale, la tua posizione, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e la storia personale diventano improvvisamente di proprietà pubblica.

Con un potenziale altrettanto dannoso sono i dettagli che condividi sui precedenti datori di lavoro. Se il tuo CV contiene dettagli finanziari o operativi sensibili, rischi di alienare i reclutatori con la tua incapacità di mantenere la riservatezza. È probabile che anche i precedenti datori di lavoro nella tua rete non siano impressionati.

Se scegli di caricare il tuo CV, prenditi del tempo per esaminarlo prima e rimuovere tutti i dettagli sensibili.

Tutti sapranno che cerchi lavoro

La maggior parte delle persone, a meno che non siano già disoccupate, preferisce essere discreta e mantenere nascosta la propria ricerca di lavoro. Pubblicando un CV aggiornato online, stai trasmettendo le tue intenzioni al mondo.

Un profilo LinkedIn decente è standard per coloro che prendono sul serio la propria carriera: un CV aggiornato e perfezionato dice molto di più! Segnala il passaggio dall’essere semplicemente aperti a nuove opportunità alla ricerca attiva del tuo prossimo ruolo.

Non personalizzi il CV

Ogni CV dovrebbe essere personalizzato in modo specifico per il ruolo per cui ti stai candidando , al fine di mostrare come le tue capacità ed esperienza siano in linea con i requisiti esatti della posizione. Caricando un CV generico su Linkedin, perdi l’opportunità di presentare la versione migliore di te a ciascun recruiter. È meglio attirarli con qualcosa di personalizzato percepito come di alto livello sul tuo profilo Linkedin e quindi inviare un CV più dettagliato solo dopo il contatto iniziale.

Quando carichi il tuo CV su LinkedIn, chiunque potrà visualizzarlo e scaricarlo e perdi anche l’opportunità di aggiornarlo con le modifiche recenti prima che un reclutatore lo veda e, con tutto ciò che gli viene presentato su un piatto, è solo un motivo in più per licenziarti senza nemmeno contattarti per ulteriori informazioni.

Naturalmente, il tuo CV dovrebbe essere progettato per essere condivisibile e per attirare l’attenzione dei responsabili delle risorse umane, quindi se sei felice di rinunciare a quel livello di provacy, fai pure.

I Recruiter non cercano CV ma Persone

Linkedin viene utilizzato dai recruiter per trovare candidati per posizioni aperte, cosa che possono fare cercando profili per competenze in linea con il loro posto vacante. Se scegli di caricare il tuo CV invece di compilare il tuo profilo per intero, riduci notevolmente le tue possibilità di essere trovato.

Gli algoritmi di ricerca di LinkedIn sono orientati verso titoli di lavoro, esperienza e posizione come scritto nel tuo profilo ‒ i media caricati non vengono presi in considerazione. Pertanto, un caricamento del CV non sostituisce un profilo Linkedin ben scritto .

Se hai già un profilo LinkedIn ben costruito, dovrai semplicemente duplicare le informazioni caricando il tuo CV. Il tuo profilo dovrebbe già contenere le informazioni chiave che invogliano i reclutatori a voler saperne di più su di te – perché dovrebbero cercare di nuovo le stesse informazioni sul tuo CV? Cos’altro aggiungerà, oltre alle informazioni riservate di cui sopra? Se fai domanda per un lavoro tramite LinkedIn, il recruiter vedrà comunque una copia del tuo profilo.

Approfondimenti

Il tuo CV e il tuo profilo LinkedIn, sebbene presentino evidenti sovrapposizioni, sono media diversi per scopi diversi e contengono informazioni leggermente diverse. È una tua decisione se caricare o meno il tuo CV sul tuo profilo LinkedIn, ma ti consigliamo di tenere a mente i punti sopra prima di fare clic automaticamente sul pulsante di caricamento.

