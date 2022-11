Previsioni meteo 19 novembre 2022: piogge al Centro e al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 19 novembre 2022: fase di tempo instabile sulle nostre regioni centro-meridionali con piogge e temporali

Il terzo fine settimana di Novembre è iniziato con condizioni meteo all’insegna del maltempo per il transito di una serie di perturbazioni di origine atlantica. Dopo le piogge della giornata di ieri, anche oggi avremo condizioni di maltempo su gran parte delle regioni. Le piogge e i temporali insisteranno specie al Centro e al Sud, ma saranno possibili precipitazioni anche al settentrione. Temperature in calo e con valori inferiori alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il peggioramento meteo di questo weekend probabilmente non sarà l’ultimo della serie. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano infatti da diversi giorni tempo perturbato anche per la prossima settimana. Il modello GFS, ma anche l’europeo ECMWF non è troppo distante, propone un profondo vortice depressionario sul Mediterraneo centrale il quale dispenserebbe maltempo in Italia con neve abbondante sulle montagne. Solo nella seconda parte della settimana potrebbe interrompersi questo flusso instabile con l’arrivo di un promontorio anticiclonico.

Intanto per oggi, sabato 19 novembre 2022, al Nord Italia al mattino piogge e temporali specie su Liguria ed Emilia Romagna con neve oltre i 1400 metri sull’Appennino, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni nei medesimi settori, molte nuvole altrove. In serata residue piogge sulla Romagna, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino piogge e temporali sparsi su tutti i settori, neve in Appennino oltre i 1800 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile con fenomeni diffusi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino oltre i 1600-1800 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali diffusi, più asciutto sulle regioni ioniche. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche su Calabria e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni su tutte le regioni. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .