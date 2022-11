Per le compagnie teatrali i bandi In-Box e In-Box Verde 2023

Aperti i bandi In-Box e In-Box Verde 2023 con l’obiettivo di sostenere la continuità della ricerca artistica e la dignità economica del lavoro delle compagnie teatrali

In-Box prosegue la sua opera di promozione del teatro emergente italiano. Sono in rampa di lancio infatti i bandi In-Box e In-Box Verde 2023 con l’obiettivo di sostenere la continuità della ricerca artistica e la dignità economica del lavoro delle compagnie tramite tournèe di repliche a cachet.. I bandi (disponibili su www.inboxproject.it) mettono in palio ben 120 repliche (61 per In-Box, 59 per In-Box Verde) da distribuire fra un minimo di 12 e un massimo di 16 spettacoli selezionati. A loro la possibilità di andare in giro per l’Italia teatrale nelle oltre 90 “piazze” che compongono le due reti.

Una partenza mai così “ricca”, resa possibile dall’impegno e dalla passione dei numerosi partner del progetto, di cui è capofila Straligut Teatro: sono 14 le regioni in cui è presente almeno un teatro “targato” In-Box. Le reti a sostegno del teatro emergente italiano agiscono sui processi di distribuzione con l’intento di supplire in parte a una mancanza cronica del sistema teatrale: la possibilità per le compagnie di far circuitare i propri spettacoli a condizioni economiche dignitose e in contesti adeguati. Per fare questo In-Box e In-Box Verde offrono un tour di repliche a cachet fisso, visibilità presso operatori e stampa, confronto con il pubblico in contesti anche molto diversi fra loro e trasparenza nei rapporti e nelle condizioni contrattuali. Il progetto definisce emergenti le compagnie dall’alto livello artistico a cui non corrisponde ancora un’adeguata visibilità presso operatori e critica e seleziona spettacoli capaci di dialogare in maniera incisiva con più pubblici, rappresentando al meglio il tempo presente.

Il bando è rivolto ad artisti e compagnie emergenti di ogni età. Entro e non oltre le ore 12.00 del 1 dicembre 2022 i soggetti interessati dovranno completare la procedura di iscrizione on-line su SONAR (www.ilsonar.it) che si articola in 3 fasi:

A) creazione del proprio profilo compagnia; B) inserimento dei dati dello spettacolo e caricamento del video integrale; C) clic sul logo “In-Box” o “In-Box Verde” presente nella home del profilo per avviare la procedura guidata di iscrizione.

La prima fase di selezione avverrà attraverso la visione dei materiali caricati sul sito e si concluderà entro il 15 gennaio 2023 (In-Box) ed entro il 15 febbraio 2023 (In-Box Verde); al termine di questa fase verrà comunicato a tutti i partecipanti l’esito della selezione iniziale. Le compagnie semifinaliste selezionate dai partner delle reti si esibiranno a In-Box dal Vivo, evento centrale del progetto che si svolgerà a Siena durante il mese di maggio. Un’occasione di grande visibilità per gli artisti ospitati, una vetrina del teatro contemporaneo emergente in grado di attirare pubblico, operatori e stampa.

Bando In-Box: https://bit.ly/3ezBc2m

Bando In-Box Verde: https://bit.ly/3TkHlOI

Un progetto di Straligut Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Info: info@inboxproject.it | www.inboxproject.it