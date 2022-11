Orientamento al lavoro: riparte il progetto “E adesso?”

Il progetto di orientamento al lavoro, “E adesso?”, ricomincia da 13. L’iniziativa è promossa dalla Direzione regionale Inail della Campania insieme ad Ance Napoli e Itl sud

“E adesso?” compie 13 anni. È ripartito in un incontro, a Villa Colonna Bandini, a Napoli, il percorso formativo integrato di orientamento al lavoro promosso dalla Direzione regionale Inail della Campania insieme ad Ance Napoli (Associazione costruttori edili della provincia di Napoli) e Itl Sud (Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli) e realizzato in collaborazione con il Collegio geometri e geometri laureati del capoluogo campano, il Centro di formazione e sicurezza (Cfs) e l’Istituto tecnico statale geometri Della Porta – Porzio. Il primo appuntamento della nuova edizione è stato introdotto dai saluti della Direzione regionale Inail della Campania e di Alessandra Guida, dirigente scolastica dell’Istituto Della Porta – Porzio.

Orientamento al lavoro e simulazioni di colloqui professionali. Durante il primo incontro, a Villa Colonna Bandini, gli studenti hanno ascoltato gli interventi di Giannandrea Trombino, direttore centro per l’impiego Napoli Fuorigrotta che si è soffermato sulle modalità di ingresso nel mondo delle professioni; Maria Masi, responsabile Manpower group agenzia per il lavoro, che insieme a Monica Mormone, ha parlato della ricerca di un’occupazione attraverso gli operatori del settore; Mattia D’Acunto, direttore Cfs e Cassa edile di Napoli, sull’orientamento al lavoro. La prima, delle cinque sessioni in programma, si è conclusa con le simulazioni di un colloquio di lavoro che hanno coinvolto i futuri geometri. I colloqui che sono stati curati da Ferdinando Romano e Agostino Borselli, presidente e consigliere gruppo Giovani imprenditori Ance Napoli, hanno fornito agli allievi presenti indicazioni e strategie utili sulle cose da fare e non fare per affrontare, nel migliore dei modi, il primo approccio a una selezione professionale.

Nei prossimi incontri focus su legalità e compiti dell’Inail. Nelle nuove sessioni verranno affrontati con esperti e professionisti una serie di temi, in materia di formazione e orientamento al lavoro, a partire dalla prossima, in programma il 7 novembre presso la sede di Acen Napoli (Associazione costruttori edili), in cui verrà esaminato il tema della legalità nelle professioni nei suoi diversi aspetti, dall’esperienza lavorativa fra diritti e doveri, alla legalità come veicolo di crescita economica e sociale. Previsto nel quarto modulo dedicato alla sicurezza sul lavoro un focus sui compiti e le funzioni dell’Inail nel sistema del welfare italiano.

Nel corso degli anni percorsi di formazione per centinaia di studentesse e studenti. Negli anni, il progetto, “E Adesso?”, ha fornito percorsi di orientamento al lavoro a centinaia di studentesse e studenti che grazie alle numerose attività svolte durante i corsi, hanno potuto affrontare insieme ad esperti, addetti ai lavori e professionisti dell’Inail, tematiche come: le simulazioni di colloqui di lavoro, start up d’impresa, gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dinamiche della figura del geometra. L’edizione dello scorso anno si è conclusa con la premiazione degli studenti che si sono distinti con proposte innovative per la riqualificazione dell’area di via Caracciolo e via Partenope. Il primo premio è stato assegnato al progetto di Francesca Ragno che ha immaginato un pavimento energetico in grado di convertire l’energia cinetica dei passi in elettrica grazie a robusti pannelli solari, capaci di accumulare calore e produrre energia.