Veronica Skye in radio con il nuovo singolo

Veronica Skye pubblica “Io me ne”: è il nuovo singolo dell’artista milanese prod. A point of view. Un brano pop rock per dar sfogo alle pressioni di questa società individualista e arrampicatrice

Io Me Ne è un brano nato quasi per gioco in un periodo di forte stress dove la musica diventa una valvola di sfogo per l’artista: le catene sociali, la superficialità nelle relazioni umane, i pregiudizi delle persone che la circondano, e soprattutto problemi di vita quotidiana che spesso la tormentano , come l’aumento della benzina, la dieta per essere sempre perfette, le complicazioni sul lavoro. La canzone dunque porta con sé una carica di energia, ma anche di leggerezza e di strafottenza, insegnandoci che gli ostacoli della vita a volte possono essere superati anche con un bel #IoMeNe.

BIO

Veronica Skye è una cantante e cantautrice milanese.

Già da piccola mostra la sua passione per la musica che riscoprirà durante il periodo del liceo. Il 2017 è un anno cruciale per lei, infatti dopo aver passato un periodo buio della sua vita, si riscopre interiormente avvicinandosi molto alla sfera spirituale ed artistica. Inizia così a scrivere le sue prime canzoni, a studiare canto, chitarra e successivamente pianoforte.

Nel 2020 crea il progetto Veronica Skye , che racchiude la sua filosofia e la sua fede nella vita; il suo motto infatti è racchiuso nella frase “Il cielo è il limite” con la quale l’artista vuole trasmettere l’idea che ogni cosa è possibile sotto questo cielo…

Lo stile di Veronica è particolare, nei suoi brani prevale un carattere melodico dalle sonorità pop unite spesso a parti rappate.

I suoi testi sono molto profondi, a volte anche introspettivi, spesso portano tematiche sociali con l’obiettivo di parlare alle persone, di farle riflettere ed emozionare attraverso la musica.

Nel 2020 collabora ad un EP dalle sonorità rap con vari artisti della zona, sotto la direzione artistica di Kiave, sviluppando una padronanza nel flow ed un linguaggio sempre piú ricercato dal carattere forte e deciso.

Nel 2020 pubblica il suo primo singolo da indipendente “Skye” seguito da altri brani tra cui “Una laurea in tasca” pubblicato nel 2022.