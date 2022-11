TheF Charging cambia e diventa POWY

TheF Charging diventa POWY: un rebranding completo per il gruppo che vuole puntare con decisione al futuro dell’elettrificazione

TheF Charging rinnova completamente la propria identity e diventa POWY. CHARGE THE CHANGE. Con il nuovo brand, l’azienda italiana impegnata nel finanziamento, la realizzazione e la gestione di una vasta rete di infrastrutture rapide ed ultra-rapide per la ricarica pubblica di veicoli elettrici, segna uno spartiacque, entrando nell’età aziendale più matura in cui consolida la sua presenza sul mercato.

Il nuovo naming POWY, quasi come un soprannome o un intercalare, vuole incarnare la trasformazione, anche un po’ irriverente, del concetto di energia e potenza; e con il claim CHARGE THE CHANGE si intende riassumere l’impegno dell’azienda: contribuire all’energia del cambiamento in un mondo che sta arrivando, essere fonte di nuove energie trasformatrici, per un domani più sostenibile ed accessibile.

“Abbiamo lanciato con successo un solido processo di crescita, che ci ha portato in pochi mesi a raggiungere oltre 1,300 punti di ricarica contrattualizzati in location altamente selezionate ed alla creazione di un ecosistema di partner di altissimo livello con cui collaboriamo per superare le aspettative dei clienti, non solo in Italia ma anche all’estero. È proprio in ottica del cliente finale che abbiamo deciso di intraprendere il cammino verso una nuova identity, che, partendo dall’essenza del nostro servizio, sia più accessibile e divertente. In una parola: POWY” – dichiara Federico Fea, Amministratore Delegato e Co-Fondatore.

“Con la crescita ottenuta in quest’ultimo anno, abbiamo voluto disegnare l’immagine di un’azienda ancor più solida, vestendoci di un brand carico, dinamico, amichevole e magari anche un po’ irriverente, che potesse rappresentare a pieno la nostra visione del futuro della mobilità. POWY è tutto questo: ha un carattere libero e gioioso ed è pronto ad accompagnare con energia questo percorso virtuoso verso una mobilità più sostenibile ed accessibile.” – spiega Nicolò Brentan, Chief Growth Officer di Powy

La prima attività firmata Powy riguarda l’estensione dell’accordo con Pittarello, azienda leader nella vendita di calzature e accessori, per cui, oltre ai 7 punti vendita già in concessione da inizio anno, si aggiungeranno fino a 50 ulteriori location dislocate da nord a sud del Paese che potranno essere elettrificate con punti di ricarica sia AC che DC. Questa collaborazione si aggiunge alla lista di partner di primo livello, quali Stellantis, Gruppo FS e Metropark, APCOA Italia, AccorInvest, Tigros, e molti altri in arrivo. Ad oggi, grazie all’attività svolta negli ultimi mesi come TheF Charging, POWY ha installato oltre 300 punti di ricarica in 150 location strategiche e ha circa 1.000 punti in fase di costruzione.

L’azienda procede dunque rapida nel suo ambizioso percorso di sviluppo, che la vedrà continuare a sviluppare un network di ricarica europeo che si distingua per qualità ed affidabilità, oltre che per un’esperienza di ricarica user friendly.