Teatro americano: OnStage!festival al via in tre città

Torna ONSTAGE! FESTIVAL, l’unico festival che porta in scena il Teatro Americano in Italia. La terza edizione dal 18 al 24 novembre in tre città: Roma, Pescara e Cagliari

Torna OnStage!festival, il primo Festival di Teatro Americano in Italia, presentato da KIT Italia e The International Theatre in collaborazione con Kairos Italy Theater a New York, Music Theatre International e con Università Roma Tre.

L’edizione 2022 di OnStage! Festival si terrà dal 18 al 24 novembre a Roma, Pescara, Cagliari, in collaborazione con Global Campus of Human Rights (Venezia), Festival Mauro Rostagno – Diritti in scena (Roma), Lucidofestival (Cagliari), Teatro di Roma/Teatro del Lido di Ostia, Florian Metateatro (Pescara), The Tank (New York), e sarà incentrato sulla tematica dei diritti umani.

Dal 2019 “OnStage!festival”, presenta il teatro Americano indipendente “Off Off” in Italia, sostenendo, a partire dal confronto tra Italia e USA, un dialogo interculturale e la creazione di un network professionale internazionale. La nuova edizione pone il focus sul ruolo del Teatro nella difesa dei Diritti Umani, e include una conferenza internazionale in diretta streaming che ha appunto l’obiettivo di esplorare il ruolo del teatro come strumento di rivendicazione. Organizzato da OnStage!festival in collaborazione con Global Campus of Human Rights e Festival Mauro Rostagno, l’evento presenterà un confronto tra artisti contemporanei statunitensi e italiani che operano in questa direzione.

Il programma dal vivo quest’anno è articolato su tre città, nelle quali sarà presentato lo spettacolo OPEN di CRYSTAL SKILLMAN, diretto da JESSI D. HILL, in scena il 18 novembre a Cagliari nell’ambito del Lucido Festival, curato da Lucidosottile, il 20 e il 21 novembre al Teatro del Lido di Ostia, il 22 novembre al Florian Espace di Pescara e il 24 novembre a Roma nella cornice del Festival Mauro Rostagno – Diritti in scena, organizzato da ÀP– Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti, con la direzione artistica di Compagnia Ragli e la collaborazione di Associazione daSud.

OPEN affronta l’amore e perdita, in una storia LGTBQ profondamente connessa con la città di New York.

Cosa sono i trucchi di magia se non una distorsione della realtà? Abili illusionisti sembrano piegare le leggi della fisica. Quello che effettivamente fanno, ovviamente, è far sì che il pubblico creda in un mondo in cui le persone possono essere segate a parte e rimontate, in cui gli oggetti cadono verso l’alto e la lettura della mente è possibile. In questa storia d’amore LGTBQ una donna chiamata Maga presenta trucchi per intrattenere pubblico, ma la sua performance sembra tentare qualcosa di più impossibile dell’illusione: salvare la sua ragazza dalla morte.

Dopo il debutto nel 2019 al The Tank in co-produzione con All for One in New York City, OPEN è stato presentato al Tank’s PrideFest 2021 e quindi all’Edinburgh Fringe Festival 2021 e oggi arriva in Italia prodotto da The Tank e The Flying Carpet. Il tour italiano sarà preceduto dall’anteprima al The Tank di New York il 14 novembre.

Lo spettacolo (in inglese con sopratitoli in italiano), è accompagnato da incontri fra artisti statunitensi, artisti locali e pubblico, mirati ad approfondire il tema affrontato per scoprire come gli argomenti di una società contemporanea così distante siano in effetti molto vicini.