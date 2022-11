Smartbox lancia i nuovi cofanetti per Natale

Inediti pack scintillanti ed entusiasmanti esperienze da vivere in Italia ed Europa, o ancora cene gourmet e trattamenti benessere: ecco i nuovi cofanetti Smartbox

Natale, la festività per eccellenza, è alle porte. Il momento più atteso dell’anno, in cui si celebra la gioia di stare insieme, è l’occasione giusta per donare a chi si ama un pensiero speciale, da vivere e condividere, perfetto per ogni età e desiderio.

Tra la frenesia dei preparativi e l’immancabile corsa ai regali, Smartbox propone tantissime novità ed idee per rendere lo scambio dei doni molto più di un gesto abituale… Nuovi pack scintillanti ed entusiasmanti esperienze da vivere in Italia ed Europa, o ancora cene gourmet e trattamenti benessere per sorprendere i propri cari con un’idea originale e inaspettata, destinata a creare i più bei ricordi di domani!

Questo Natale, Smartbox offre l’occasione di fare la differenza, regalandoci il piacere di suscitare un’emozione.

SPECIAL EDITION NATALE 2022

Cinque nuove proposte impreziosiscono di creatività e fantasia i sei cofanetti della Special Edition Natale 2022, pensata per stupire già dal primo impatto: un’esplosione di colori e forme dall’inconfondibile look natalizio. Il pack in cartone strizza l’occhio agli addobbi natalizi o alle esperienze proposte assumendo quest’anno l’aspetto di nuovissime stelle, vivaci palle decorative e alberelli dal look rinnovato. Esclusiva novità del Natale 2022 il pack in metallo a forma di cuore, che racchiude molteplici idee per vivere attimi dal valore inestimabile in un Weekend Fuori Porta o un Weekend da Sogno. Al loro interno una card permetterà di registrarsi sull’app o sul sito Smartbox e scoprire così infinite emozioni… Il pensiero inaspettato per un Natale davvero diverso.

BUON NATALE!

Un irresistibile cofanetto a forma di Palla dell’Albero per celebrare il Natale tra cene, trattamenti benessere e attività sportive perfette per tutta la famiglia

Quest’anno il Natale è all’insegna delle esperienze da vivere, e la scelta non manca di certo! Tra 1 cena gourmet per gli amanti del buon cibo, 1 trattamento benessere da regalare a chi ha proprio bisogno di staccare e 1 attività sportiva che farà la felicità di ogni spirito impavido, sono 21.000 le esperienze per 1 o 2 persone racchiuse in questa special edition natalizia: tanti momenti unici che faranno la felicità di chi ami.

Prezzo cofanetto: 49,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

BUON NATALE!

Festeggia con soggiorni, cene, pause relax o avventure per 2 persone per un Natale sotto una buona stella

Uno scintillante cofanetto a forma di stella dorata per una festa in grande stile! 12.000 imperdibili esperienze per 2 persone per donare a chi ti è caro il ricordo indelebile di 1 soggiorno in una città d’arte, oppure, per chi non rinuncia ai piaceri della tavola, 1 deliziosa cena in selezionati ristoranti gourmet. E ancora, rilassanti momenti oppure divertenti e stimolanti attività sportive, per gli amanti del relax e delle avventure all’aria aperta. Un concentrato di emozioni da vivere tutto d’un fiato, per un Natale ancora più speciale.

Prezzo cofanetto: 59,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

WEEKEND FUORIPORTA

Per imperdibili soggiorni di 1 notte in Italia e in Europa

Niente di meglio di un momento speciale di relax per 2 da mettere sotto l’albero, specialmente se racchiuso in un coloratissimo cofanetto di metallo a forma di cuore! Con oltre 2000 soggiorni, Smartbox offre 1 notte con colazione in selezionati B&B, agriturismi e hotel con possibilità di pausa benessere inclusa, per una rilassante fuga di due giorni alla scoperta di affascinanti località italiane ed europee, in cui ritrovare il piacere di stare insieme. Prezzo cofanetto: 74,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

WEEKEND DA SOGNO

Un soggiorno di coppia per vivere l’emozione di una fuga romantica di 1 o 2 notti

L’occasione giusta per scappare dalla routine e vivere un meraviglioso weekend in compagnia di chi ami: 1 o 2 notti per 2 persone, con colazione e cena o percorso relax. Dove? In strutture scelte appositamente per regalare momenti magici, da portare sempre nel cuore – non a caso richiamato dalla nuova e romantica confezione, perfetta per il Natale e per una persona speciale! Prezzo cofanetto: 99,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

SOGGIORNI DA MILLE E UNA NOTTE

Esperienze da favola o romantici tour alla scoperta di molteplici mete italiane ed europee, il tutto all’insegna del relax, del gusto e del divertimento! I sei cofanetti della collezione MILLE E UNA NOTTE, ripensati in occasione del Natale, sono perfetti per regalare infinite possibilità per un soggiorno di pura magia. Novità di quest’anno, MILLE E UNA NOTTE DI CHARME, pensato per offrire alla persona amata un’esperienza da ricordare tra ville, agriturismi e relais immersi nel verde.

MILLE E UNA NOTTE DI CHARME

Tante combinazioni diverse per 2000 soggiorni d’incanto

Lo charme è l’indiscusso protagonista di questa esclusiva novità firmata Smartbox, da regalare questo Natale alla persona amata. Grazie all’ampia scelta di location sarà possibile trascorrere 1 o 2 notti con colazione, 2 notti con colazione e 1 cena, oppure 1 notte con colazione e 1 percorso relax in confortevoli agriturismi, B&B, relais o ricercati hotel 3 o 4 stelle. Un dono pensato per vivere insieme intensi attimi di felicità, a spasso per l’Italia e l’Europa. Prezzo cofanetto: 169,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

MILLE E UNA NOTTE DA VIVERE

Svago e divertimento si uniscono al relax per dare vita al regalo perfetto

Non solo riposo assoluto per staccare dalla solita routine: questa esclusiva selezione di 1800 soggiorni di 1 notte per 2 sarà il modo ideale per vivere una vacanza unica, con la possibilità di dedicarsi a un’attività di svago o di godersi un raffinato aperitivo in compagnia di una persona speciale. La conclusione perfetta di un’esperienza assolutamente indimenticabile. Prezzo cofanetto: 79,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

NATALE GOURMET – VINI D’AUTORE EDITION

Due nuove proposte vanno ad arricchire la gamma VINI D’AUTORE. L’amatissima collezione che celebra il piacere di viaggiare con gusto adesso prevede cinque cofanetti, dedicati agli appassionati di enogastronomia. Tra meravigliosi percorsi enologici immersi in cantine e vigneti, storie straordinarie di passione per l’arte di produrre vino, degustazioni delle migliori etichette, donerai anche ai palati più esigenti un’esperienza memorabile, specialmente da vivere in coppia.

CANTINE E OMAGGI ENOLOGICI

140 percorsi alla scoperta dell’arte di produrre vino

Il regalo ideale per gli aspiranti sommelier e per tutti gli appassionati che vogliono diventare dei veri intenditori! Smartbox presenta in questo nuovo cofanetto un’accurata selezione di aziende vitivinicole e cantine storiche in cui sperimentare 1 degustazione di vini per 2 persone. Due bottiglie di vino in omaggio sono incluse, per immergersi nei sapori e nei segreti dei vini d’Italia anche una volta tornati a casa. Prezzo cofanetto: 79,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

SAPORI E VINO IN TAVOLA

Un’esperienza enogastronomica da vivere in due

Un invito a cena per due persone in un accogliente ristorante italiano, per indimenticabili momenti di gusto all’insegna del buon vino e della migliore cucina regionale: ecco ciò che rende questo nuovo cofanetto Smartbox il regalo perfetto per i food lovers. Una bottiglia o due calici di vino sono inclusi nell’offerta, che comprende 160 esperienze: come non lasciarsi tentare dall’idea di assaporare piatti deliziosi sorseggiando le migliori etichette del posto? Prezzo cofanetto: 99,90 € Validità: 3 anni e 3 mesi

Per un Natale all’insegna della flessibilità, le condizioni di utilizzo dei cofanetti Smartbox prevedono una validità di 3 anni e 3 mesi[1], la possibilità di effettuare gratuitamente cambi illimitati e la disponibilità garantita tutto l’anno per i soggiorni[2], grazie a un efficace motore di ricerca e ad un accordo con una piattaforma di booking online. I cofanetti sono acquistabili nei migliori punti vendita d’Italia e in pochi click direttamente sul sito Smartbox.com, nella versione cofanetto regalo o in formato e-box con un voucher digitale. Infine, sono anche facilmente prenotabili online sui siti web o sulle App Smartbox[3].

[1] Per tutti i cofanetti acquistati dal 1° Settembre 2020, ad esclusione di alcuni prodotti. [2] Su una selezione dinamica di hotel, con possibili costi addizionali. Sono esclusi i Soggiorni benessere e i Soggiorni e sapori. [3] Condizioni dettagliate su Smartbox.com.