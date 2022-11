Mai più dati persi con Recoverit

La perdita di dati aziendali è un problema serio per aziende di qualunque dimensione. Perdere file significa perdere tempo e denaro per ripristinare o recuperare informazioni essenziali all’attività. La perdita di dati si verifica quando questi vengono eliminati accidentalmente o qualcosa causa un loro profondo danneggiamento. Virus, danni fisici o errori di formattazione possono rendere i dati illeggibili sia dall’uomo che dai software. La perdita di file e documenti ha spesso un impatto duraturo sulla salute finanziaria delle aziende.

Alcuni dati persi possono essere recuperati, ma questo processo spesso richiede l’assistenza di professionisti IT e costa tempo e risorse che una azienda potrebbe utilizzare altrove. In altri casi, i file e le informazioni persi non possono essere recuperati, rendendo la prevenzione della perdita di dati ancora più essenziale.

Puoi ridurre al minimo il potenziale di perdita di dati della tua azienda comprendendo cosa porta alla perdita di dati. Ma non sempre la prevenzione è così efficace.

Continua a leggere per scoprire le principali cause di perdita di dati, come prevenirle e, soprattutto, come recuperare i dati in caso di perdita.

Effetti della perdita di dati sulle imprese

La perdita di dati è un grave inconveniente che interrompe il funzionamento quotidiano di qualsiasi attività basata sull’informazione. Sebbene tu possa essere in grado di individuare copie cartacee delle informazioni, queste potrebbero non essere aggiornate come le copie digitali perse. La perdita di dati causata da danneggiamento o virus pone problemi particolari poiché l’entità della perdita di dati causata a volte può essere difficile da determinare.

La perdita di dati riduce anche le tempistiche di produttività e può causare la perdita di clienti se accompagnata da violazioni della sicurezza. Quando i dati sensibili vengono rubati o compromessi, la tua azienda deve rivelarlo ai clienti, facendoti perdere la loro fiducia e il loro rispetto. Anche se la tua azienda può riprendersi dalla perdita di dati, dovrà dedicare del tempo a ricostruire le relazioni con i clienti.

Cause comuni di perdita di dati

La perdita di dati può essere causata da molti fattori diversi e ciascuno rappresenta un problema unico nel suo genere quanto a recupero della perdita.

È chiaro che il problema “perdita di dati” è molto ampio e, di conseguenza, spesso non è facile riuscire a venirne a capo in poco tempo.

Ecco i principali fattori che possono causare perdite di dati anche ingenti:

Errore umano

Virus e malware

Danni al disco rigido

Interruzioni di corrente

Furto di terminali

Corruzione del software

Formattazione del disco rigido

Hacker e insider

Si tratta di esempi molto diversi tra loro che richiederanno un iter di risoluzione altrettanto differente.

Fortunatamente però è possibile tutelarsi da un problema tanto grave come la perdita di dati importanti ed è quello di utilizzare software ah hoc.

Recoverit è il miglior programma in circolazione, in grado di ripristinare file che sono andati persi, cancellati, formattati o addirittura corrotti sul tuo computer.

Scopriamo come funziona questo eccezionale programma!

Recuperalo… Recoverit!

La soluzione a tutti i nostri problemi di file persi o danneggiati è un unico software estremamente completo e semplice da usare: Recoverit.

Con questo programma poliedrico sarà possibile effettuare un recupero file da un cestino svuotato erroneamente ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Allo stesso modo, grazie a Recoverit, ti sarà possibile recuperare file cancellati da SD.

Di fatti, con questo programma ti sarà possibile recuperare dati da oltre 2000 dispositivi d’archiviazione.

Con Recoverit il recupero dati sarà possibile da supporti quali:

Dischi rigidi

Unità flash USB,

Unità SSD,

Dischi rigidi esterni,

Pen drive

Floppy disk

Videocamere, Fotocamere digitali e Action Camera

Fotocamere di droni

Dashcam

E molto altro

Utilizzare Recoverit è semplicissimo.

Ti basterà selezionare quale area del tuo dispositivo analizzare, avviare la scansione dati per ritrovare i file persi o cancellati e, visualizzando l’anteprima dei risultati, cliccare su “Ripristina” per recuperare tutti i tuoi preziosi dati.

Il programma è estremamente affidabile. Troverai tante funzionalità avanzate che mostreranno l’elevato potenziale di recupero dati, le quali permettono a Recoverit di distinguersi dalla concorrenza offrendo un servizio decisamente professionale.

La versione Recoverit Advanced, inoltre, è in grado di aiutarti nella riparazione di video danneggiati o troncati. Fornisce due modalità di riparazione: riparazione rapida e riparazione avanzata. In questo modo soddisfa le diverse esigenze degli utenti e migliora la qualità della riparazione.

Recoverit Advanced è anche in grado di aiutarti ad accedere ai dati del tuo computer in crash creando un’unità USB di avvio.

Se vuoi, hai la possibilità di accedere ad una versione di prova gratuita che ti permetterà di testare l’efficacia del programma. Dopodiché esistono 3 piani tra cui scegliere:

Essential

Standard

Premium

Ma non finisce qui: esiste la possibilità di personalizzare il piano ed accedere ad offerte esclusive che meglio si adattano alle tue esigenze.

Per cui ora non ti resta altro che mettere alla prova Recoverit!