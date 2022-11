Lutto a Casa Surace: è morta Nonna Rosetta

L’idolo degli studenti furoisede, Nonna Rosetta di Casa Surace, è morta a 89 anni: un mese fa l’ultimo video diffuso sui canali social

Nonna Rosetta di Casa Surace è morta. La signora, nata nel 1933, era diventata l’idolo di fuori sede e non grazie alle clip realizzate dai videomaker. Aveva 89 anni e da 7 ‘lavorava’ ai contenuti più disparati: ricette, consigli, commenti sulle differenze tra Nord e Sud. In ogni scena traspariva l’arguta ironia che, in poco tempo, l’ha fatta diventare la nonna di tutti. E oggi sono in tanti a piangerla.

A comunicare la scomparsa, spiega la Dire (www.dire.it), è l’account ufficiale di Casa Surace: “Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta”.