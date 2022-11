Femme in radio e in digitale con il suo nuovo singolo

Francesca Cancellieri, in arte Femme, giovanissima cantautrice romana, pubblica un nuovo brano dal titolo “La mia paranoia”

Francesca Cancellieri, in arte Femme, giovanissima cantautrice romana già nota al grande pubblico per aver sfidato Irama dell’edizione 2018 di Amici e reduce da XFactor (ro) 2017, torna a far parlare di lei.

Dopo il successo dei precedenti singoli “Caronte” e “Mostri” (strepitoso il videoclip su youtube) che hanno totalizzato migliaia di stream su spotify, pubblica un nuovo brano dal titolo “La mia paranoia”.

L’artista è già molto apprezzata dal pubblico dei social network e delle piattaforme digitali musicali, tant’è che sono nati i primi fan club già dalle sue apparizioni nel noto talent show di Maria De Filippi.

Ma parliamo di “La mia paranoia”.

Femme alla fine scappa sempre dalle diversità che sente strette addosso.

Ha sempre detto che le diversità caratteriali non sono mai state un limite per lei e in questo brano si rende conto di quanto in realtà le ha amate tanto e di quanto è stato difficile allontanarle, di quanto si è sentita dentro una bolla e di quanto gli altri l’hanno odiata per le sue decisioni. Ciò che l’artista cerca di far trasparire dopo l’ascolto del brano è proprio quello di pensare che ci sono persone e cose che saranno per sempre la nostra paranoia, che non andranno mai via dalla nostra testa nonostante la realtà sia stata un’altra, perché quando senti la necessità di esplodere e capisci che qualcosa ti sta oscurando, la prima persona a cui devi dare luce sei tu .

Comunque vadano le nostre storie d’amore continueremo a vivere nel cuore di qualcuno, nelle loro parole e nei loro ricordi.

Qualsiasi scelta alla fine prenderemo ci ricorderemo sempre di quanto questa paranoia ci sia stata imposta; di quanto questa paranoia sia stata decisa e sottoscritta da noi e non potremo dare la colpa a nessun altro perché da cosa ci dovremmo salvare se non da noi stessi e dalle nostre inutili regole?

