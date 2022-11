Arriva nelle librerie “Principessa Sara”

Sara è stata cresciuta in India dal padre, il capitano inglese Ralph Crewe. Quando compie sette anni, viene mandata a Londra a studiare nel Convitto di Miss Minchin. Essendo ricca, è trattata come una privilegiata; ma tutto crolla nel momento in cui il padre scompare tragicamente, e con lui la sua fortuna. Sara diventa allora vittima delle angherie della direttrice, ma con la fantasia può evadere giocando al suo passatempo preferito: «Facciamo finta che». E se, e se… e se Sara fosse una principessa? Un grande classico per ragazzi che mette in luce l’incredibile potere dell’immaginazione e della letteratura di fronte alle avversità.

Frances H. Burnettnacque in Inghilterra nel 1849. Nel 1865 si trasferì negli Stati Uniti. A diciassette anni spedì il suo primo racconto a una rivista; raggiunse il successo come autrice di romanzi popolari. Tra le sue opere più famose, Il piccolo Lord e La piccola principessa. Morì nel 1924.

Nathalie Novi è nata in Lorena da madre alsaziana e padre italiano, e ha trascorso i suoi primi anni a Costantino, in Algeria. È entrata a far parte delle Beaux Arts di Nancy, poi dell’École Nationale Supérieure des Beaux Arts di Parigi, specializzandosi in incisione calcografica. Philippe Thomine ha realizzato un documentario nel 2008 sulla sua carriera.