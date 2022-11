Sangue a Roma, triplice omicidio a Prati: uccise due cinesi e una trans

L’ombra del serial killer sul triplice omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Prati: morte due ragazze cinesi e una trans brasiliana

Striscia di sangue a Prati, elegante quartiere a pochi passi dal centro di Roma. Tre persone, due donne cinesi e una transessuale brasiliana, sono state uccise in due circostanze diverse. Ma a poche centinaia di metri l’una dall’altra e nel giro di poche ore. Con ordine: il primo caso si è registrato in via Augusto Riboty 28, dove due cinesi sono state trovate morte.

A dare l’allarme, spiega la Dire (www.dire.it), è stato il portiere dello stabile, che ha visto una delle due sul pianerottolo con i vestiti sporchi di sangue. A trovare la seconda vittima, all’interno dell’appartamento, è stata la Squadra mobile della Polizia. Mentre erano in corso i rilievi da parte della Scientifica per il duplice omicidio, un’altra chiamata è arrivata da via Durazzo, non molto distante. Qui una trans brasiliana è stata uccisa a coltellate. Gli inquirenti al momento non escludono che l’autore dei tre omicidi possa essere lo stesso.