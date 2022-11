Riparte a Roma DRAG ME UP – Queer Art Festival

Da giovedì 17 novembre a domenica 11 dicembre 2022, il progetto pluriennale DRAG ME UP – Queer Art Festival, riprende il suo corso e giunge alla terza edizione

Da giovedì 17 novembre a domenica 11 dicembre 2022, il progetto pluriennale DRAG ME UP – Queer Art Festival, riprende il suo corso e giunge alla terza edizione.

Il progetto, promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 – 2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. DRAG ME UP nasce dall’idea di Ondadurto Teatro, che ne cura la Direzione Artistica con la collaborazione delle drag queen Karma B e HoliDolores. Al centro della terza edizione che si svolgerà in più tappe – presso gli spazi: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Biblioteca Goffredo Mameli, Teatro del Lido di Ostia, OFF/OFF Theatre, Centrale Preneste Teatro e online, Canali Ufficiali del Festival -, avranno luogo eventi in presenza e in streaming, in cui protagonista sarà il tema: #WEAREHERE!, Come i linguaggi influenzano la nostra percezione dell’Altro.

DRAG ME UP è una piattaforma artistica che affronta tematiche di genere attraverso i codici della “subcultura” Drag. Un network internazionale per le arti contemporanee e l’attivismo LGBTIQIA+, una vetrina dove rappresentare tutte le espressioni di genere, esaltandone i caratteri attraverso costumi, make-up e acconciature, in un connubio d’ironia e attivismo socio-culturale. Il festival promosso da Ondadurto Teatro, diviene così un momento di riflessione su istanze sociali legate all’inclusione, una manifestazione internazionale di Performing Art QUEER Multidisciplinari.

Si parte giovedì 17 novembre con la video performance di Eolo Perfido e Lorenzo Razzino che si cimentano con il mondo dell’Intelligenza Artificiale, per proseguire sabato 19 novembre con l’arrivo delle Sorelle Marinetti, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, alle prese con “Topolini, Mici e Pinguini Innamorati”, spettacolo dedicato alla canzonetta sincopata degli anni Quaranta che vede gli animali come protagonisti indiscussi, da Il pinguino innamorato a Il gatto in cantina, passando per La canzone delle mosche, Maramao perché sei morto e La sardina innamorata.

Si prosegue venerdì 25 novembre con “Cabarecht… il live”, di e con Karma B e HoliDolores, che andrà in scena al Teatro del Lido di Ostia, dove tre drag queen ci condurranno in un viaggio che svela le contraddizioni e le ipocrisie della società, fondendo il mondo del drag con varietà, cabaret e physical theatre, in replica poi al Centrale Preneste Teatro mercoledì 07 dicembre.

Lunedì 28 novembre all’OFF/OFF Theatre, sarà la volta di “Ready, Comedy, Queer!”, con Lorenzo Balducci, Silvia La Monaca, Daniele Gattano e Lina Galore, protagonisti di una serata di stand-up comedy condotta da Chiara Becchimanzi.

Arricchiranno il programma artistico incontri, conferenze e laboratori, per una full immersion nel mondo drag.

info: dragmeup.it – info@dragmeup.it – tel 351.6521328 – FB DragMeUpfestival – IG dragmeupfestival